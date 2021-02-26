Başkan Gözütok'tan Hocalı Katliamı mesajı

TÜMSİAD Başkanı İbrahim Gözütok, Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde aralarında 106 kadın ve 63 çocuğun da bulunduğu savunmasız 613 sivilin katledilmesi kınandı. Gözütok, ‘'Bu alçakça gerçekleştirilen soykırımı kınıyor. Soydaşlarımızı rahmetle anıyorum''dedi.

Başkan Gözütok mesajında şu görüşlere yer verdi; “O kara günün acısının halen daha tazeliğini koruyor. Ermenistan ordusu tarafından gerçekleştirilen bu insanlık dışı katliam, tarihe kara leke olarak geçmiştir. Azerbeycanlı kardeşlerimize yaşatılan bu katliamın acısı halen daha yüreğimizdedir. 29 yıl geçse de Azerbaycan Türklerine yapılan bu kalleşliği asla unutmayacağız. Şükürler olsun ki Türk kardeşlerimizin hesabı terörist devlet Ermenistan'dan sorulmuştur. Katliamda yitirdiğimiz şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun.”