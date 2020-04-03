Başkan Karataş, Merhum Başbuğ Türkeş'in vefat yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş' in vefatının 23. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum başbuğ Alparslan Türkeş' in vefatının 23. yıl dönümü münasebeti dolayısıyla yaptığı açıklamada; hakka yürüyüşünün 23. yılında, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'i dualarla, özlemle andıklarını, rahmet, minnet ve Fatihalarla yad ettiklerini belirtti.

Başkan Karataş; ‘'Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i Fatihalarla yâd ederken, aynı zamanda bizlere bıraktığı eşsiz emanetlerini koruma ve zafere ulaştırma mücadelemizin de azimle ilelebet devam edecektir. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş, seksen yıllık ömrü boyunca hayatını ülkesine, milletinin bekasına ve devamlılığına adayan örnek bir dava adamıdır. O, büyük dava ve devlet adamının aramızdan ayrılışının 23. yıl dönümünde bizlere bırakmış olduğu emanetlerin anlam ve önemini bu vesileyle bir kez daha idrak ediyoruz. Milliyetçi Hareketin kurucu lideri ve büyük Türk Milliyetçisi Alparslan Türkeş, inanç, bilgi, cesaret ve kararlılık gibi önemli özelliklere sahip olan değerli bir şahsiyet olarak tehlikelere ve tüm zorluklara karşı cesaretle göğüs germiş ve ömrü boyunca yılmadan, yorulmadan azimli bir şekilde inandığı Türk-İslam davası uğruna çalışmayı son nefesine kadar devam ettirmiştir.

Cennet mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş, hayatı boyunca Türk milletinin birlik, beraberlik ve huzuru için, Türk milleti ve Türk dünyasına hizmet etmeye devam etmiştir. Ülkemizin gerilim yüklü, çekişme ve çatışma dolu yıllarında istikrar numunesi olmayı başaran nadir şahsiyetlerden biriydi. Merhum başbuğumuz, bir kişiden başlayarak, günden güne büyüyen ülkü davasının gönüllere ve milli vicdanlara mal olacağını ispatlamış, büyük ve dengesiz adımlar yerine, küçük ve sabırlı adımlarla uzun yolları kat etmenin tılsımını ispatlamıştır.

Kalplerdeki yeri, gönüllerdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş' i ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle yad eder, merhum Başbuğumuzun Kabrinin Nur, Ruhunun Şad, Mekanının Cennet olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.