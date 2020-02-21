Başkan Karataş, Pasinler İlçe esnafını ziyaret etti

Başkan Karataş, çözüm odaklı çalışmaların, ilgili makamlarla görüşülerek çözümü konusunda sürekli takipçisi olacağını belirtti.

İl Başkanı Karataş, Pasinler ilçesinde yapmış olduğu esnaf ziyaretleri esnasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Yapılan ziyaretlerin seçim zamanının dışında da devam etmesinden dolayı vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler.

MHP İl başkanı Karataş burada yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Hedefimizi Genel Başkanımız, Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin belirttiği gibi 2023 lider ülke Türkiye vizyonunun gerçekleşmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olup, çalışmalarımızı yoğun bir tempo ile sürdürerek Erzurum genelinde siyasi anlamda Milliyetçi Hareket Partisini hak ettiği konuma getirebilmek için durmadan, dinlenmeden bu ziyaretlerimize devam edip, sadece seçim zamanlarında değil her zaman vatandaşlarımızın yanında olup onların dertleriyle, sorunlarıyla hem hal olarak hedeflediğimiz başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır. Bu ziyaret esnasında bizlerle beraber olan İl yönetim kurulu arkadaşlarıma Pasinler ilçe başkanımız Recep Zilbeyaz ve yönetimine, meclis üyesi arkadaşlarıma ve bu ziyaretimizde yoğun ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı Pasinler ilçemizdeki hemşerilerime teşekkür ederim." dedi.