Başkan Karataş; “Sözün sözümüz yolun yolumuzdur”

Devlet Bahçeli'nin her zaman yanında ve emrindedir. Sözü sözümüz, yolu yolumuzdur” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın yaptığı, “Liderimiz Devlet Bahçeli 13. olağan büyük kurultayda partimizin ve camiamızın tek adayıdır” şeklindeki açıklamasından sonra MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş bir destek mesajı yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş; “Erzurum teşkilatları olarak 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan 13. olağan büyük kurultay'da tek yürek, tek vücut olarak Bilge liderimiz, Genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin her zaman yanında ve emrindedir.

“Önce Ülkem ve Milletim, sonra Partim ve Ben” ilkesini şiar edinmiş tek düşüncesi vatan ve millet olan, milletimizin gönlünde taht kurmuş Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sonuna kadar yanında ve emrindeyiz.

Sloganımız; ‘İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak” dedi.