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Başkan Karataş, TÜRKAV ve KAMU-SEN il temsilcileri ile görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Kamu Sen Erzurum İl Temsilcisi Mucip Gözeger ve ekibi, TÜRKAV Şube Başkanı Umut Yaşar Bozkurt ile birlikte MHP Erzurum il başkanlığında istişare toplantısı yaptı.


Başkan Karataş, tüm şube başkanlarını tek tek dinleyerek sorunları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Başkanı Karataş; “Sorunların çözümü için hep birlikte çalışıp sendika üyelerimizin hakları ve isteklerinin çözümü için partimiz ve sendika başkanlarımızla birlikte tüm istek ve temennilerini yerine getirmek için elimizden gelenden fazlasını yapıp bahane üretmeden çözüm odaklı çalışmalarımıza hep beraber devam edeceğiz” dedi.


MHP İl Başkanı Karataş; “İl başkanlığımızı nazik ziyaretlerinden dolayı Kamu sen ve Türkav il başkanlarım nezdinde güzide yönetimlerine teşekkür eder her daim partim ve teşkilatım olarak yanlarında olduğumu bildirir, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

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