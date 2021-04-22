Başkan Karataş'tan 23 Nisan mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş TBMM'nin hür yaşamanın temsili olduğuna işaret etti.

Geleceğimizin teminatı çocukların milli bayramı olarak kutlanan 23 Nisan günü vesilesiyle mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş şu ifadelere yer verdi: “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101'nci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 23 Nisan 1920, Milletimizin bağımsızlık iradesini ve egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, birlik ve beraberlik ile hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın temsili olan bir gündür. Şüphesiz bugünü daha anlamlı kılan, çocuklarımızdır.

TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilen dünya üzerindeki ilk ve tek bayramdır. Bu tarih tüm dünya çocukları tarafından sahiplenilmeye devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle Bugünü bizlere ve çocuklarımıza armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimiz ve dünya üzerindeki tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, eski coşkulu kutlamalarımıza yeniden dönmek dileğiyle, yürekten kutluyorum.”