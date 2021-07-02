Başkan Karataş'tan 3 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelişinin 102.yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 102'inci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “cumhuriyet değerlerinin Türk yurdu üzerinde ilelebet yaşayacağının” altını çizdi.

Türk yurdunu emperyalist işgalcilerden kurtarmak için Samsun'un ardından Erzurum'a geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş hareketini yayımladığı mesajla kutlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, bu ruha ve Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sarılmaya devam edeceklerini belirterek “3 Temmuz 1919 da Erzurum kongresini toplamak üzere şehrimize gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk dadaşlar ile bir araya gelerek milli mücadele hareketini başlatmıştır. Milletimizin istikbaline, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesi başlatmış ve mazlum milletlere örnek teşkil edecek bir kararlılık göstermiştir.

Türk milleti vatanı ve bağımsızlığı uğruna tek vücut olmuş ve cihan ordularına karşı verdiği istiklal mücadelesini kazanarak Yurdumuzun ebediyete kadar Türk milletinin hakimiyetinde kalacağını bütün dünyaya ispat etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacağız' diyerek başlattığı bu yolculuğa Samsun'dan sonra ikinci durak olarak Erzurum'u seçmiş ve 3 Temmuz 1919'da Dadaşlar diyarına teşrif etmiştir. Bu teşvikin nihayetinde güçlü Türkiye'nin adımlarını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize değer katan ziyaretini de sahiplenmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle dünya tarihini yeniden yazdıran milli mücadele kahramanlarımızın Aziz hatıralarını saygıyla yad ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarına, vatanımız uğruna göz kırpmadan şehadete yürümüş olan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, Şanlı vatanımız uğruna ve şerefli milletimizin geleceği için kahramanca savaşmış bütün gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.