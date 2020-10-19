İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Karataş'tan Muhtarlar günü mesajı

Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakârlık isteyen mukaddes bir iştir” ifadelerini kullandı.


Yayımladığı mesajla muhtarlık görevinin önemine dikkat çeken Başkan Karataş “Sorumlu oldukları alanlar içerisinde çok önemli bir görevi icra eden muhtarlarımız çok kutsal bir görev üstlenmektedirler. Muhtarlık görevi sorumluluk, özveri, sevgi ve fedakârlık isteyen mukaddes bir iştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman Muhtarlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.


Bu vesileyle işini fedakârca yapan, hiçbir sorumluluktan kaçınmayan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.