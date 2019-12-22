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Ba?kan Karata?'tan Sar?kam?? ?ehitlerini Anma G?n? mesaj?

MHP Erzurum ?l Ba?kan? Naim Karata?, Sar?kam?? ?ehitlerini Anma G?n? dolay?s?yla bir mesaj yay?mlad?.


Ba?kan Karata? mesaj?nda ?u ifadelere yer verdi:


?Sar?kam?? Harek?t? 22 Aral?k 1914 I.D?nya Sava?? s?ras?nda Osmanl? ?mparatorlu?u ve Ruslar aras?nda Sar?kam??'ta ger?ekle?en kara ?at??malar?ndan biridir. Sar?kam?? harek?t? 1878 de Ruslar taraf?ndan i?gal edilen Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak ve Ruslar?n Do?u Anadolu'yu istila etmelerini engellemek i?in ba?lat?lm??t?. Topraklar? geri almak amac?yla 1914 y?l?nda d?nemin Ba?komutan Vekili olan Enver Pa?a, ?Sar?kam?? Harekat?? planlar?n? kurmaylar?na sundu. ?lk iki g?n? ba?ar?yla ge?en taarruz sonras?nda olumsuz hava ko?ullar? nedeniyle seyrini de?i?tirdi .90 bin askerimizin donarak ?ehit oldu?u Sar?kam?? Harekat?'n?n ?zerinden tam 105 y?l ge?ti. Sar?kam?? Harek?t?n?n 105. Y?l?nda Kahraman ?ehitlerimizi rahmet ve minnetle an?yorum. Ruhlar? ?ad, mekanlar? Cennet olsun.?

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