İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Karataş'tan Sarıkamış Şehitlerini anma mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Sarıkamış Şehitlerini anma yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; Eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dedi.


Sarıkamış Harekâtının 22 Aralık 1914 I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Ruslar arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından biri olduğunu anlatan Başkan Karataş, “Sarıkamış harekâtı 1878 de Ruslar tarafından işgal edilen Kars,Ardahan ve Batumu geri almak ve rusların Doğu Anadolu'yu istila etmelerini engellemek için başlatılmıştı.


Toprakları geri almak amacıyla 1914 yılında dönemin Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, “Sarıkamış Harekatı” planlarını kurmaylarına sundu. İlk iki günü başarıyla geçen taarruz sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle seyrini değiştirdi .90 bin askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış harekâtı'nın üzerinden tam 105 yıl geçti.


Sarıkamış Harekâtının 105. Yılında Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” Dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.