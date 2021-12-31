Başkan Karataş'tan yeni yıl mesajı

Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi; "En büyük değerimiz olan Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2022 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, milletimizin daha mutlu, daha huzurlu ve güvenli günler yaşayacağına olan inancımız tamdır. Toplumsal sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının yeni yılda da hakim olması en büyük dileğimdir.

2022 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bütün güzelliklerine ve imkânlarına sahip olan ülkemizi ve Erzurum'umuzu layık olduğu seviyeye taşımak için her türlü fedakârlığı göstererek çok çalışmak en önemli görevimiz ve en büyük hedefimizdir.

Ayrıca Hakkın galip geldiği, batılın zail olduğu, putların yıkılarak yerini İslam'ın nuruna bıraktığı Mekke'nin fethinin yıl dönümünü de candan kutluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, bu vesile ile Erzurum'da yaşayan bütün hemşerilerimin, tüm dava arkadaşlarımın, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" İfadelerine yer verdi.