Başkan Kılıç; “Öğretmenlerimiz, yurdun dört bir yanını ilimle aydınlatan birer gönül insanıdır”

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Öğretmenlerimiz, yurdun dört bir yanını ilimle aydınlatan birer gönül insanıdır" dedi.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Kılıç mesajında; “Öğretmenler, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlardır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir. Tüm meslek grupları sizlerin elinde şekillenmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenler, sizlerin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin hakkını ödeyebilmemiz kesinlikle mümkün değildir. İşte bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, kendilerine minnet ve şükran duygularımı iletmek istiyorum" dedi.