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Başkan Kılıç'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç yayımladığı mesajında, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin sosyal sorumluluk olduğunu söyledi.


Kılıç, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, gerek birey olarak gerekse devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Engelli bireylerimize toplum olarak daha çok sahip çıktığımız güzel günleri görmek dileğiyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yürekleri sevgi ile dolu olan tüm engelli vatandaşlarımızı kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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