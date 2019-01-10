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Başkan Kılıç'tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Çalışan Gazeteciler Günü’nü yazılı bir mesajla kutladı.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Çalışan Gazeteciler Günü'nü yazılı bir mesajla kutladı.


Kamuoyunu aydınlatma ve insanların haber alma haklarını temin eden gazetecilerin, demokrasinin ve toplumsal düzenin en önemli yapı taşı olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, “Mesleği uğruna kendi sosyal ve özel yaşamlarını bile hiçe sayan gazeteciler, bence alnı öpülesi insanlardır” dedi.


Yaptıkları haberler, yorumlar ve kamu adına topladıkları bilgilerle yöneticilere sürekli yol gösteren gazetecilerin haklarını kesinlikle ödenemeyeceğini ifade eden Başkan Arif Hikmet Kılıç, “Biz, gazetecilerin emeklerinin paha biçilemez olduğunu zaten biliyoruz. Hele Erzurum basınının farkı ve ayrıcalığının ki, ziyadesiyle farkındayız. Bizi hiç yalnız bırakmadılar, hep yanımızda oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.” diye konuştu.

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