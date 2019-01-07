Başkan Kılıç'tan Erzurumspor'a kutlama mesajı

Bu yüzden hepimizin el birliğiyle bu değere sahip çıkması gerekir” dedi.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulla Erzurumspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Üneş ve yönetimini yazılı bir açıklamayla kutladı.

B.B. Erzurumspor'un, Süper Lig'de Erzurum'u büyük bir mücadele ortaya koyarak temsil ettiğini vurgulayan Başkan Kılıç, “Erzurumspor bu şehir için bir fırsat, bir değer, bir renk ve eşsiz bir zenginliktir. Bu bakımdan bulunduğu yerden çok daha iyi konumları hak ediyor. Bu bağlamda Kulüp Başkanı seçilen Hüseyin Üneş kardeşimiz ve onun şahsında yönetim kurulunu tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, kulüp için ellerinden geleni yapacak ve Erzurumspor'u bu şehrin yüz akı haline getirecekler. Her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum” diye konuştu.