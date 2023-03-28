Başkan Küçükoğlu esnaf ziyaretinde

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Küçükoğlu ve beraberindeki heyete vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Göreve gelmesinden hemen kısa bir süre sonra TBMM 28. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Aday Adayları için temayül yoklamasını gerçekleştirerek teşkilat üyelerinden tam not alan Başkan Küçükoğlu, bir yandan da kamu kurumları, sivil inisiyatif kuruluşları ve esnaf gezilerine ayrı bir önem veriyor.

Siyasi gündem ile ilgili Başkan Küçükoğlu'na fikirlerini aktaran vatandaşlar, esnaf ziyaretinde 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakını destek sözü verdi. Türkiye'nin 21 yılda her alanda büyük atılımlar yaptığını ifade eden Başkan Küçükoğlu, “Ülkemizin 81 vilayeti gibi Erdemliler Hareketi'nin zirve şehri Erzurum da Dünya Liderimizi, Cumhur İttifakımızı dün olduğu gibi 14 Mayıs'ta da destekleyerek aziz milletimizin teveccühüyle Dünya Tarihine yeni bir demokrasi destanı yazacak” dedi. Küçükoğlu, esnaf ziyaretlerinin önemine dikkati çekerek, “Esnafımızla gerek genel gerekse de yerel gündemle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinde şehrimiz ve ülkemiz için güçlü bir destek sözü aldık. ‘Yaparsa AK Parti yapar' sloganımızı her daim ifade ediyoruz. Zira 21 yılda yaptığımız hizmetlerimiz yapacaklarımızın da teminatıdır” diye konuştu.