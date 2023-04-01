Başkan Küçükoğlu'ndan seccade tepkisi

CHP Genel Başkanı ve Yedili Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ayakkabılı bir şekilde seccade üzerine basarak verdiği poza karşın tepkiler gelmeye devam ediyor.

Konuya dair bir tepki de AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'ndan geldi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmiş birinin, bu ülkenin milli, manevi, kültür ve inanç değerlerini çok iyi bilmesi ve buna göre adımlar atması gerektiğini dile getiren AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “İstanbul Platformu tarafından verilen bir iftar yemeği sonrasında, yedili koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve yanındakiler tarafından verilen bu poz, yüzde doksan dokuzu Müslüman olan ülke toplumuna karşı yapılmış bir saygısızlıktır!” diyerek tepki gösterdi.

Yaptığı açıklamada “Seccade Müslümanların üzerinde namaz kıldığı ve kendilerini Allah'a en yakın yer olarak gördüğü secdegahıdır.' diyen Başkan Küçükoğlu, ‘Seccade üzerinde bilinçsiz, duyarsız ve özensiz bir şekilde verilen bu poz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplumumuzun değerlerinden ne kadar uzakta olduğunun da bir göstergesidir.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya dair paylaştığı özür mesajına da tepki gösteren Başkan Küçükoğlu, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun özrü kabahatinden büyüktür. Bir taraftan üzgün olduğunu belirtirken öte yandan konunun istismar edildiğini dile getirmesi, eleştiriye ne kadar kapalı olduğunun ve tahammülsüzlüğün göstergesi olmuştur. Özellikle özgürlükler ve başörtü söylemleri konusunda sicili hayli kabarık olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun, ‘Helalleşme' söylemi ile yeni bir döneme kapı aralayacağını düşünenlerin de, bu fotoğraf ile fikirleri yeniden değişmiştir. Bu fotoğraf bir bakıma, CHP bilinçaltı zihniyetinin dışa vurulmuş halidir. Bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nu net bir şekilde kınıyor ve Müslümanların manevi değerlerine karşı daha saygılı ve duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi.