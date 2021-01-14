Başkan Ömeroğlu turizmcilerle bir araya geldi

Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen kayak yasağının yabancı turistleri de kapsaması, rezervasyon iptallerine neden olmuştu. Siyasilerin devreye girmesi ile otel müşterilerinin kapsam dışı bırakılması turizmcileri sevindirdi. Yasağın kalkması ile birlikte haraketlilik yaşanan kayak merkezindeki turizmcilerle bir araya gelen AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandöken'in Erzurum'un en büyük katma değeri olduğunu söyledi.

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bir süre önce hafta sonları turistlerin kayak yapması kısıtlanmıştı. Yabancı turistlerin tepkisini çeken ve rezervasyon iptallerine neden olan sorun, Erzurumlu siyasetçilerin devreye girmesi ile kısa sürede çözüldü.

Kısıtlama kararının kaldırılmasının ardından Palandöken Kayak Merkezine giden AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, turizmciler ile bir araya geldi. Otel işletmecileri ile istişare yapan Ömeroğlu, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Alınan kararı memnuniyetle karşılayan turizmciler, “Palandöken'in patlama yapacağı bir süreç yaşıyoruz. Dünya genelinde kısıtlamalar nedeni ile kayak merkezleri kapalı. Ülkemizde ise kayak yapılabilen tek turizm merkeziyiz. Hem yerli hem de yabancı turist açısında iyi bir potansiyel yakaladık. Bundan sonra süratle işimize yoğunlaşacağız. Ukrayna ile haftada 4 uçak için anlaşma yapılmıştı ancak 2'si iptal edildi, görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa sürede uçak sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bizlere destek olan ve sorunlarımızı yetkili birimlere aktaran yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Yazın yapılan kültür turlarının da değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatan işletmeciler, “Pandemi nedeni ile aksaklık yaşanan kültür turları yazın Erzurum'dan başlatılmalı. Burada birkaç gün konaklayan misafirlerimiz, Ani veya Karadeniz'e geçebilirler. Böylelikle yılın her ayını değerlendirmiş oluruz” ifadelerini kullandılar.

Palandöken şehrimizin değeri

Kayak merkezinde yatırımı bulunan otel yetkilileri ile görüşen Ömeroğlu, Palandöken Kayak merkezinin Erzurum'a ekonomik ve sosyal katkılarının önemli olduğunu, bir ilçe başkanı ve bu ilçenin sakini olarak turizmcilerin taleplerini, beklentilerini önemsediklerini söyledi. Palandöken'de yaşanan haraketliliğin sevindirici olduğunu ifade eden Ömeroğlu, “Pandemiye rağmen doluluk oranımız gayet iyi, pistlerde adeta karnaval havası yaşanıyor. Bakanlıklarımızın bu durumu göz önünde bulundurup belirli şartlarda kısıtlamayı kaldırması bizi mutlu etmiştir. Başta hassasiyetlerimizi göz ardı etmeyen bakanlarımıza, bu kararı aldırmak için çabalayan Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve il başkanımıza teşekkürü bir borç bilirim” dedi.