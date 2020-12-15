Başkan Oral ‘dan Erzurum Kadın Kooperatifi'ne tam destek

Erzurum'da faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve işletme Kooperatiflerinin Başkan ve temsilcileri ile bir araya gelen, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kadın Kooperatiflerine yönelik faaliyetlerin artırılması için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bugün Erzurum Ticaret Borsası Hizmet binasında bir araya gelen, Erzurum il merkezi ile ilçelerinde faaliyet gösteren Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin Başkan ve temsilcileri, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan oral ile bir araya gelerek, kooperatiflerinin çalışmaları, faaliyetleri ve işletmelerinin çalışma alanları ile ilgili istişarelerde bulundular.

Hedeflerinin Erzurum ilinde Kadın Kooperatiflerinin birlikteliklerinin sağlanması olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral,” Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımının daha yoğun bir şekilde sağlanması adına bu toplantıyı düzenledik. Kadın kooperatiflerimizin Başkan ve temsilcilerinin sorun öneri ve projelerine yönelik nasıl bir yol izleyeceğimize karar verdik. Amacımız ilimiz adına kadın girişimi kooperatiflerimizin sayısını artırmak ve bayanlarımıza yönelik istihdama ön ayak olmaktır. Kadın kooperatiflerimiz marifetiyle üretilen el emeği ürünlerden ülkemiz ekonomisine katkı sağlayarak, markalaşmaları yönünde çalışmalarına destek vermektir. Bu toplantılarımızı sürekli hale getirip, ilimizin kadın kooperatiflerinin gelişimini sürdürmelerine yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan gerçekleştirilen toplantıya Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Koordinatörü Ahmet Topaloğlu'da katıldı.