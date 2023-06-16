Başkan Oral, TOBB Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeliğine seçildi

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine seçildi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) gerçekleştirilen, TOBB'un 79'üncü Genel Kurulu'nda, Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı olurken, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'da Genel İdare Kurulu üyesi seçildi. TOBB'da önceki dönemlerde Borsalar Konseyi Kurulu üyeliği ve TOBB'yi temsilen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Alt Yapı Danışma Kurulu Üyeliği yapan Başkan Oral ile birlikte Genel İdare Kurulu'nda şu isimler yer aldı; M.Rifat Hisarcıkloğlu, Yıldırım Hakan Oral, Adil Sani Konukoğlu, Mehmet Arif Parmaksız, Hüsnü Serteser, Ayhan Kızıltan, Uğur Erdoğan, Mehmet Kaya, Rahmi Kula, Bülent Karakuş, Celal Koloğlu, Mahmut Özgener, Mustafa Şadan Eren, İdris Alan, Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Recep Bağlamış, Mehmet Yetim, Mehmet Yılmaz, Şahin Bilgiç, Ahmet Tiryakioğlu, Ömer Abdullah Özdemir, Ali Bahar, Ahmet Akgün Altuğ, Selim Kasapoğlu, Metin Güler, Erdoğan Özegen, Hacı Osman Yıldırım, Güven Kuzu, Çetin Başaranhıncal, Ömer Zeydan, Özer Matlı, Suat Selim Kandemir, Ayhan Zeytinoğlu ve Öztürk Oran

Oral: İş dünyamızın sorunlarının çözümü için çaba sarf edeceğim.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Genel İdare Kurulu Üyesi olarak Erzurum iş dünyasını Ankara'da en iyi şekilde temsil edeceğini kaydeden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “İş dünyamızın sorun ve taleplerini TOBB'ye taşıyarak çözümü için mücadele edeceğiz. Bizlere bu görevi layık gören TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Erzurum iş dünyası, camiamız ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.