Başkan Oral'a büyük görev

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Altyapı Danışma Kurulu (TADAK) üyeliğine TOBB'u temsilen görevlendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Başkan Oral'a gönderilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz imzalı görevlendirme yazısında “Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan, Tarımsal Altyapı Danışma Kurulu'nda birliğimizi temsilen görev almanız hususunu bilgilerinize arz ederim.” ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve Gıda güvenliği başta olmak üzere, ithalat, ihracat, bitkisel üretim ile hayvansal üretimin geliştirilmesi için üst düzey kamu ,kurum ,kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Tarımsal Altyapı Danışma Kurulu, bu görevi ile kurulda alınan kararları ilgili bakanlıklara göndererek , sektörün ihtiyaç ve önceliklerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kendisine tevdi edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve önemli kararların alındığı önemli bir Kurul'da TOBB'u ve dolayısı ile Erzurum'u temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teveccühü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Altyapı Danışma Kurulu Üyeliği için görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu görevi layıkıyla yapacağıma olan inancımda sonsuzdur. Bizler halkımızın, esnafımızın ve ülkemizin tarım ve hayvancılık alanında ilerlemesi, hak ettiği noktaya uluşması ve Erzurum İli'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve ürün işleyen üreticilerimizin mevcut koşullarının iyileştirilmesi için gece gündüz çalışmaktayız. İl ekonomisinde canlanma ve buna bağlı olarak sürükleyici sektör olma işlevini yürütmek istiyoruz. İnşallah bize verilen bu görev sayesinde de, tarım ve hayvancılık alanında daha iyi çalışmalar yapacağımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.