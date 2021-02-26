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Başkan Orhan, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilk doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

Başkan Orhan, “Hayırlara vesile olsun. Yüce Mevla, tüm hastalara şifalar versin, aziz milletimizi tez zamanda sağlık ve sıhhatle dolu günlere kavuştursun” dedi.


Sağlık Bakanlığı'nca yürütüle Covid-19 aşılama programı kapsamında Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'da ilk doz aşısını yaptırdı. Dadaşkent'te ki İbn-i Sina Aile Sağlığı Merkezi'ne giderek aşısını yaptıran Başkan Orhan, enjeksiyonun ardından yaptığı değerlendirmede, aşılamanın salgına karşı verilen mücadeleyi çok daha dirençli hale getireceğini ifade ederek, “Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgına karşı bizim ülkemizde gerçekten de profesyonel bir mücadele sergileniyor. Bunun son örneği de, hali hazırda devam eden aşılama programı oldu. Sağlık Bakanlığımızca yürütülen aşılama programı dahilinde biz de bugün ilk doz aşımızı yaptırdık ve inşallah direncimize direnç katmış olduk. Aşılama sırası gelen vatandaşlarımız da en ufak bir tereddüt göstermeksizin aşılarını yaptırsınlar, bu mücadeleye ortak olsunlar” diye konuştu.

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