Başkan Orhan: “Gönüller inşa ediyoruz”

Her fırsatta ilçe esnafını ziyaret eden ve vatandaşların evlerine giderek görüşlerini dinleyen Başkan Orhan, bu kez Aziziye'de yaşayan Ali Narlı ve Hava Aksan'ı ziyaret etti.

Önce hasta yatağındaki Ali Narlı'yı evinde ziyaret eden Başkan Orhan, hasta yakınlarıyla sohbet ederek, her zaman yanlarında olduklarını ve ihtiyaç duyulması halinde gereken her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Narlı'nın küçük torunuyla da ilgilenerek sohbet eden Başkan Orhan, küçük kıza hediye vermeyi de ihmal etmedi.

Başkan Orhan, buradaki ziyaretinin ardından Hava Aksan'ın evinde misafir oldu. Hava Aksan ile de sohbet edip, hasbihal eden Başkan Orhan, Aziziye Belediyesi olarak 7-24 vatandaşın hizmetinde olduklarını kaydetti.

Yönetim anlayışlarının temel prensibinin istişare kültürüyle hareket etmek olduğunun altını çizen Başkan Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü.” Vatandaşlarımızla istişareler neticesinde tüm kararlarımızı alıyoruz. Enerjimizi onlarla bir araya gelerek yeniliyoruz. Gönül köprülerini el birliğiyle inşa ettik. Yaptığımız her ziyaretin özünde gönül yapmak ve dua almak yatıyor.” diye konuştu.