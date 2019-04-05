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Başkan Orhan mazbatasını aldı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Adliyesi içerisindeki İl Seçim Kurulu’nda düzenlenen törende mazbatasını aldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Adliyesi içerisindeki İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı.


Törene, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl ve İlçe teşkilatları, MHP İl ve İlçe teşkilatlarında görevli yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Programda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar mazbatalarını birlikte aldılar.


İl Seçim Kurulu'ndaki mazbata törenin ardından Palandöken Belediyesi'ne devir-teslim töreni için geçen partililer burada yapılan programın ardından Aziziye Belediye'sine geçtiler.


Törende bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, seçim çalışmaları süresince çalmadık kapı ve sıkılmadık el bırakmadıklarını söyledi. Geride bıraktıkları hizmet döneminde AK belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini de hatırlatan Başkan Orhan, Aziziye'nin yükselişine devam edeceğini ifade etti.


Başkan Orhan,” Göreve geldiğimiz 2014 yılından bugüne marka ilçe marka belediye hedefiyle hareket ettik. Vatandaşlarımızın desteğini arkamıza aldık ve bugün itibariyle bölgemizin en önemli yaşam merkezlerinden birini oluşturduk. Yapacağımız yeni hizmetler ve hayata geçireceğimiz projelerle Aziziye şahlanışına devam edecektir.” diye konuştu.


Program birlikte çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

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