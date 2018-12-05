Başkan Orhan: “Mühendislik insanlık için üretir”

Başkan Orhan, yaşamın başlamasıyla birlikte ortaya çıkan mühendislik mesleğinin sosyal yaşamı kapsadığını ve en büyük hedefinin insanlığa hizmet olduğunu söyledi.

Mühendislik mesleğinin uzun soluklu, üst düzey bilgi ve tecrübe gerektirdiğine dikkat çeken Başkan Orhan, mühendislik temel bilimleri de kullanarak insanlığın faydasına olan her türlü araç ve gereci üreten mesleklerin başından geldiğini belirtti.

Türk milletinin tarihin her döneminde olduğu gibi bugünde ilim ve bilime azami derece önem verdiğini anlatan Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarih denince akla ilk gelen medeniyetimiz, insanlık için önemli hizmetler üretmiş, ortaya çıkardıkları eserlere tarih yazan millet konumuna gelmiştir. Şüphesiz bu başarıda mühendislerimizin payı çok büyüktür.”

Türkiye'nin AK Parti hükümetleriyle kabuğunu kırdığını ve İstanbul Havalimanı, Marmaray gibi hayal gibi görülen dev projelerin hayata geçirildiğinin altını çizen Başkan Orhan, 2023 ve 2071 hedeflerine emin adımlara yürüdüklerini belirtti.

Kendisi de Çevre Yüksek Mühendisi olan Başkan Orhan: “Birçok alanda ve sektörde hizmet veren meslektaşlarımı tebrik ederek 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutluyorum.” şeklinde konuştu.