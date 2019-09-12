Başkan Orhan, pazar esnafını ziyaret etti

İlçenin Selçuklu ve Ilıca mahallelerinde kurulan semt pazarlarını ziyaret eden Başkan Orhan, vatandaşlarla sohbet etti, pazar esnafına hayırlı işler olsun dileklerini iletti. Vatandaşların semt pazarında rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri ortamı oluşturmak için sabahın erken saatlerinde pazar kurulumunu da takip eden Başkan Orhan, semt pazarının yoğun olduğu saatlerde istişarelere devam ederek, denetimleri sürdürdü.

Toplumun her kesimiyle bir araya gelen Başkan Orhan, vatandaşlardan takdir topluyor.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Başkan Orhan şunları kaydetti:” Esnafımızla her fırsatta bir araya geliyoruz, düşüncelerine ve tecrübelerine başvuruyoruz. Semt pazarında bulunan esnafımız da yine toplumumuzun nabzını tutan bu anlamda sahaya hâkim olan ticaret ehlimiz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışverişlerini yapmaları adına esnafımızla birlikte hareket ederek çözüm üretiyoruz. Bu anlamda semt pazarı esnafımıza da teşekkür ediyoruz.”

Kapalı Semt Pazarı Müjdesi

İlerleyen günlerde ilçeye kazandırdıkları kapalı semt pazarının hizmet vermeye başlayacağının müjdesini veren Başkan Orhan,” Kapalı semt pazarında artık sona geldik. Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın da katılımıyla açılışını yapacağız. Kapalı semt pazarı sayesinde pazar esnafımız kışın olumsuz şartların etkilenmeyecek, yine vatandaşlarımız da aileleriyle birlikte rahatlıkla evlerinin ihtiyaçlarının buradan sağlayabilecekler. Şimdiden kapalı semt pazarımız kadim ilçemiz Aziziye'ye ve hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.