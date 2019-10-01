Başkan Orhan Söğütlü'de

Söğütlü mahallesinde bulunan Balıklıgöl'ü de ziyaret eden Başkan Orhan, mahallede yapılan çalışmaları yerinde gördü. Başkan Orhan'a gezi sırasında Söğütlü Mahalle Muhtarı Seyfettin Küçükler ve belediye başkan yardımcıları eşlik etti.

Söğütlü Mahallesi'nin birçok yönüyle ilçe ve bölge ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade eden Başkan Orhan, belediye tarafından mahalleye yapılan köy konağının ilerleyen günlerde tamamlanacağının ve hizmete gireceğinin de müjdesini verdi.

Başkan Orhan, “İlçemiz oldukça geniş bir coğrafyaya sahip. Bu özellik beraberinde birçok farklılığı barındırıyor. Farklılıklar da zenginlik olarak karşımıza çıkıyor. Söğütlü mahallemiz sahip olduğu Balıklıgöl ile bölge turizmine katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra sebzecilikle de adını duyurmuş bir yöremiz. Bizler yerel yönetimler olarak taşın altına elimizi sokarak ilçemize ve bölgemize katkıda bulunacak her tülü girişim ve yatırımı destekliyoruz. Her mahallemizde olduğu gibi Söğütlü'de de örnek çalışmalar yürüttük ve yürüteceğiz. Balıklıgöl'ünde cazibesini artırması ve daha fazla bilinmesi için elimizden gelen çalışmaları yapacağız.'' diye konuştu.

BALIKLI GÖL EFSANESİ

Balıklı Göl küçük bir havuz ölçeğinde olmasına rağmen -40,-45 derece soğukta balıklar binlerce yıldır donmadan yaşıyor. Değişik şekilde, ortası delik eğri sakat ve kıvrımlı balıklar görülmeye değer.

Balıklıgöl'deki balıkları yakalayan ve tutanların başına çeşitli belalar geldiği şahitlerle sabittir.1982 yılında Kenan Evren'de Cumhurbaşkanı olarak ziyaret ettiği Balıklı ziyaretinde genç bir subayken balıklıdaki balıklardan birini yakalayan bir subayın köyden ayrılırken Ilıca ilçesine yaklaşmadan kaza yaptığı ve sakat kaldığını anlatmıştır. Ayrıca Balıklı gölün yanında dilek tepesi vardır. Dilek taşına yapıştırılan taşlar tutarsa dileğin kabul olduğuna inanılıyor.