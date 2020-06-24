Başkan Orhan ve belediye çalışanları ormanlık alanda temizlik yaptı

Aziziye Belediyesi çalışanları örnek bir çalışmaya imza attılar. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 150 çalışanıyla birlikte Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan 160 dönümlük ormanlık alanda kuruyan dalları kesip çevre temizliği yaptı. Ellerindeki testere ve baltalarla kuruyan dalları kesen Orhan ve belediye personeli, daha sonra alanda biriken çöpleri topladı.

Başkan Orhan, kuruyan dalları kestiklerini ve yürüme yollarında oluşan takıları temizlediklerini belirtti. Başkan Orhan, kesilen ağaç parçalarını ilçelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtacaklarını açıkladı. Orhan, "Aramızda gönüllüler de var. Kalabalık bir ekiple buradayız. İlk olarak ağaçların uzayan ve kuruyan dallarını testerelerle kestik. Sonra bunlarla birlikte ormandaki atıkları topladık. Bu ormanlık bölge üniversite ile Aziziye ilçesinin Dadaşkent semti arasında kalan Erzurum'un da en önemli oksijen deposu. Ağaçları budayarak yürüyüş yolları açtık. Çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte de devam ettirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.