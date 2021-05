Başkan Orhan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yazılı bir mesajla kutladı. Başkan Orhan, emeğin ve alın terinin, siyasi ya da ideolojik bir araç olarak kullanılamayacak kadar yüce olduğunu vurguladığı mesajında; “Emeğin hak ettiği tek karşılık, kuşkusuz değer ve saygıdır” ifadesini kullandı.

1 Mayıs'ın, 2008 yılına kadar İşçi Bayramı, 2008 yılından bu yana da Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlandığını hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Emeğin ve dayanışmanın önemini anlatmaya, anlamını tarife ve değerini izah etmeye kalkışacak olsak, bunun için ne zaman yeter, ne de kelimeler kifayet eder. Çünkü emeğin içerisinde fedakârlık vardır, azim vardır, gayret vardır, alın teri vardır. Emeğin içerisinde şükür vardır, sabır vardır, samimiyet, muhabbet ve bereket vardır. Kısacası emek her şeydir, bir hayat mücadelesi ve dahi bir ömrün ta kendisidir. Dolayısıyla çalışan, emek ve değer üreten herkes ama herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dileklerini paylaştı.

Alın teri ve mücevher vurgusu

Mesajında Aziziye Belediyesi çalışanlarını da unutmayan Başkan Muhammed Cevdet Orhan, şunları kaydetti:

“Biz şunu biliyoruz ki, Aziziye ilçemiz için attığımız her adımda ve yine ilçe sakinlerimize yönelik olarak ürettiğimiz her hizmette çalışan kardeşlerimizin çok büyük katkıları, özveri ve emekleri var. Bu sebeple çalışanlarımızın döktüğü her damla alın teri, bizim için mücevher tanesiyle eşdeğerdedir. İster kurum içerisinde, ister kurum dışında olsun, biz şuna yürekten inanıyoruz ki, çalışanlarımızın gayreti, karıncaları dahi kıskandıracak bir düzeyde. İşte biz çalışırken yüreklerini ortaya koyan arkadaşlarımızla ve çalışan tüm kardeşlerimizle Aziziye ilçemiz için koşmaya, koşturmaya ve hemşehrilerimize hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle çalışanlarımızın ve emekçilerimizin sürekli yanlarında olacağımızı da ifade ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, tüm çalışan kardeşlerime en derin sevgi ve muhabbetlerimi gönderiyorum.”