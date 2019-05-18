Başkan Orhan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Orhan mesajında şu görüşlere yer verdi:” Tarih şahittir Türk'ün bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü hedef alan güçler Osmanlı topraklarına gözünü dikmiş ve bu aziz millete bölünmeyi, parçalanmayı, sonuç olarak tarih sahnesinden silinmeyi reva görmüştür.

Bunun üzerine Aziz Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, dünyaya karşı tek vücut olmuş, Samsun'dan yakılan bağımsızlık meşalesi Türk milletinin en zor şartlarda bile teslim olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Yeni bir devlet kurma hedefiyle atılan bu adımın ölümsüzleştirilmesi ve bu şerefli duruşun gelecek nesillere aktarılması bu özel günün gençliğe hediye edilmesiyle kalplere nakış nakış işlenmiştir.”.

Başkan Orhan,” Bizler geçmişi tarihin en uzak diyarlarına kadar ulaşan milletin evlatları olarak, gençlerimizi her dönemde önemsiyor ve geleceğin mimarları olacaklarını biliyoruz. AK Parti hükümetleri ve yerel yönetimler olarak da her projemizde gençlerimizi düşünüyor ve onların görüşlerine başvuruyoruz.

2023 ve 2071'e hedeflerine gençlerimizle birlikte yürüdüğümüzü ifade ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu cennet vatanı bize hediye eden kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, tüm gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum.”