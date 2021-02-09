Başkan Orhan'dan “AK Gençlik” tarifi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanı Erdoğan Dönmez'i ziyaret etti. 12 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek olan AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi öncesinde gençlerle bir araya gelen Başkan Orhan, AK gençliğin önemine vurgu yaptı, önemli mesajlar verdi.

Yardımcısı Ömer Faruk Töremen'le birlikte Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanı Erdoğan Dönmez ve genç kurmaylarıyla sohbet eden Orhan, AK Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla katılacağı Erzurum Gençlik Kolları Kongresi'nin daha şimdiden büyük bir heyecan uyandırdığını ifade etti.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, gençlerin Türkiye'nin en temel direği ve dinamiğini oluşturduğuna vurgu yaptığı ziyarette, müreffeh bir medeniyetin inşasına giden yolun en başında da yine gençlerin yürüdüğünü kaydetti.

Başkan Muhammed Cevdet Orhan, şunları kaydetti: “İşte bu gerçekten hareketle gençlere en büyük ilgiyi AK Partimiz gösterdi, eşsiz imkân ve fırsatları yine AK Partimiz oluşturdu. Kaldı ki, kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde üretilen ve yürütülen gençlik politikalarından maksat, aslında ülkemizin ikbal ve istikbaline yönelik yatırımlar yapmaktı. Hamdolsun, bugün atılım halinde olduğumuz hemen her alanda gençlerimiz ve gençliğimiz ön plana çıkmaya başladı.”

Orhan'dan AK gençlik tarifi

AK Parti'nin gençlik siyaseti yaklaşımının Türkiye'de zaten bir eşinin olmadığına dikkati çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Türkiye'nin neresine gidilirse gidilsin, tıpkı Erzurum'da olduğu gibi, AK Parti'nin tüm gençlik yapılanmalarında cevahir, samimi, milli bilinç ve manevi şuura sahip, irfanlı, ahlaklı, sağduyulu, akıl ve fikir sahibi bireyler görülecektir. Çünkü AK Gençlik demek; bizi biz yapan yüksek değerler paydasında bir araya gelmiş gençlik demektir. AK Gençlik demek; varlığımızın, milli birlik ve beraberliğimizin bekçiliğini yapan aslan yürekli, çelik bilekli neferler demektir” ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları İl Başkanı Erdoğan Dönmez'le karşılıklı görüş alışverişinin ardından Başkan Orhan, il kütüphanesinde gençlerle beceri oyunu Janga oynadı. Heyecanın adeta tavan yaptığı denge mücadelesinde birbirinden renkli görüntüler oluştu.