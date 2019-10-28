Başkan Orhan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Orhan, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü millet olarak büyük bir coşku ve sevinçle kutladıklarını dile getirdi.

Başkan Orhan; Türk milletinin vatan aşkının, azim ve kararlılıkla birleşerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağladığını ve bunun en güzel sonucu olarak da ilelebet yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını söyledi.

Başkan Orhan mesajına şöyle devam etti:” Milletimiz tarihinden aldığı güç ve ecdadından miras kalan töresiyle tarihin her döneminde vatanı için canını vermekten geri durmamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda vatan evlatları hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış ve yedi düvele karşı tek vücut ayakta durarak istiklal mücadelemizi başarıyla nihayetlendirmiştir.

Bu şerefli mücadelenin ardından cumhuriyet ilan edilmiş ve tarihi zaferlerle dolu Türk Milleti, devletini kurarak yalnızca kendi milletinden olanlara değil, bütün mazlumlara siper olmuştur.

Tarihten süre gelen bu çetin mücadele bugünde devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekâtı' ile yine düşmanlarına korku salmakta ve mazlumları korumasına almaktadır. Dahili ve harici düşmanlarımızın her zaman olacağını bilmeli ve bu gerçeği göz ardı etmeyerek çok çalışarak bayrağımızı her zaman en yükseklerde dalgalandırmalıyız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmetle anıyor, minnetlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.”