Başkan Orhan'dan yeni yıl mesajı

Mesajında, 2019 yılının başta tüm İslam alemi olmak üzere tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışı çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde geçirilecek bir yıl olmasını temenni eden Başkan Orhan sağlıklı ve huzurlu bir yıl dileklerini iletti.

2018 yılının belediyecilik faaliyetleri açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu belirten Başkan Orhan, sosyal ve katılımcı belediyeciliğin gereği olarak vatandaşlarla birlikte önemli projeleri hayata geçirdiklerinin bilgisini verdi.

Başta Ilıca, Saltuklu, Selçuklu ve 69 köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde özlenen hizmetleri ürettiklerini belirten Orhan,” Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne hep vatandaşlarımızla yaptığımız görüş alışverişleri neticesinde ilçemize hizmet ettik. Tamamladığımız projelerin tümü ihtiyaçlar doğrultusunda ve karşılıklı istişareler neticesinde ortaya çıkan fikirlerdi. 2018 yılı itibariyle de birçok projemizi tamamlayarak hizmete sunduk.” diye konuştu.

Başkan Orhan:” 2019 yılının sevgi, muhabbet ve kardeşlik iklimi içerisinde geçmesini diliyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde mazlumların sesi, kimsesizlerin kimi olan büyük Türkiye'nin, 2023 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürümesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıl dönümü

Mesajında Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıl dönümüne de değinen Başkan Orhan, Allah'a iman ettikleri için yurtlarından göç etmek zorunda kalan büyük bir davanın önderi Hz. Muhammed (S.A.V)' ve ashabı birlikte yalnızca Mekke'yi değil beraberinde gönülleri de fethettiği söyledi.

Fetihle birlikte Mekke şehrinin gerçek kimliğine bürünerek, batıl inançlarla mücadele eden bir ilim merkezi halinde geldiğini hatırlatan Başkan Orhan,'' İnsanlık tarihi açısından dönüm noktası olan Mekke'nin fethi, biz yöneticilere de önemli mesajlar vermektedir. Gerçek fethin coğrafyaları değil aslında gönülleri fethetmek olduğunu göstermektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in ahlakıyla gönülleri nakış nakış işlemektir. Bu kapsamda bizlerde hep gönül belediyeciliğini sürdürüp, vatandaşlarımızın yüreklerinde olma gayretinde olacağız.”