Başkan Orhan'la Aziziye'de gençlik buluşması

Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun'la birlikte partili gençlerle hasbihal eden Başkan Orhan, “Gençlerimiz bizim enerji kaynağımız ve itici gücümüz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada gençlerimizin emekleri de, gayretleri de inkâr edilemeyecek kadar büyük” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, temasları kapsamında AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Ensar Coşkun ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu'nun katılımıyla bir sohbet ve istişare buluşması gerçekleştiren Başkan Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti gençliğinin pırlanta gibi beyinlerden, fikir ve mefkûre sahibi bireylerden oluştuğunun altını çizdi.

Aziziyeli gençlerle hem yerel yönetim faaliyetleri, hem de gençlik siyaseti üzerine sohbet eden Başkan Orhan, “Siyaseti nitelikli, etkin, güçlü ve dinamik kılan faktörlerin başında kuşkusuz gençlik geliyor. AK Parti'miz ise, gençlere Türk siyaset tarihi boyunca eşi ve benzeri hiç görülmemiş bir ilgi ve alaka gösteriyor. Çünkü sağlam bir ikbal ve istikbale uzanan yol gençlerimizden ve gençliğimizden geçiyor” ifadelerini kullandı.

Aziziye İlçe Gençlik Kolları'nın da, AK Parti'nin siyasi ahlak ve anlayışını en güzel biçimde temsil ettiğini söyleyen Başkan Orhan, “Gençlik Kolları Başkanımız sevgili Haluk Ziya Beyoğlu kardeşimiz ve beraberindeki gençlik yönetiminin sahip olduğu enerji, gelecek adına neden umutlanmamız gerektiğini anlatmaya ziyadesiyle yetiyor. Onların en büyük şansları ise, Ensar Coşkun gibi yılların birikim ve deneyimine sahip bir siyasetçiyle çalışıyor olmalarıdır” diye konuştu.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sohbet buluşmasının ardından günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirildi.