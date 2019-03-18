Başkan Öz'den Çanakkale Zaferi mesajı

O halde bu değerlere sahip çıkmak ve savunmak hepimizin boyun borcudur” dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Öz, şehitlik makamına ve tarihin önemine dikkat çektiği mesajında, geçmişi ve geçmişte yaşanan olayları bilinç haline getirmenin, aslında tecrübe edinmek anlamına geldiğini belirterek, “Tarihini unutmayan toplumlar, geleceğe çok daha emin adımlarla yürür. Tarih tecrübedir, birikimdir, rehberdir, yol haritasıdır” ifadelerini kullandı.

18 MART, ŞANLI BİR TARİHİN ADIDIR

“Yüzlerce yıl süren fetih ve gazaların ardından aziz vatan topraklarımızı savunmak için yaptığımız ilk savaş olma niteliği taşıyan Çanakkale Muharebesi, bir iman ve inanç harbidir. Vatan ve hürriyet aşkının, en önemlisi de, bu milletin evlatlarının şehadet için birbirleriyle adeta yarışa girdikleri bir harptir” diyen AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “18 Mart 1915, bağımsızlık aşkımızın, aslında bizim milli karakterimizin bir parçası olduğunu tüm dünyaya gür bir sesle haykırdığımız gündür. 18 Mart 1915, bizden çok daha güçlü imkânlara sahip olan düşman kuvvetlerini, iman gücüyle bozguna uğrattığımız gündür. 18 Mart 1915, şanlı bir destanın adıdır. Ve bu destanı yazanlar, ancak Bedr'in aslanları kadar şanlı idiler” diye konuştu.

ÖZ'DEN ŞEHİTLİK VE TARİH VURGUSU

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, vatanı, bayrağı, milleti, mukaddes değerleri ve istiklali uğruna can veren şehitlerin, makamların en güzeliyle ödüllendirildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Bugün bu topraklar üzerinde dimdik ayakta isek; gökten ecdadın inip öpmesine değecek kadar pak olan o alınlar sayesinde, şehitlerimiz sayesindedir. Onlar ilahi müjdeye mazhar olmuş cennet sakinleridir. Onlar bizim korunağımız, onlar bizim sığınağımız ve onlar topraklarımızı kanlarıyla mayalayan asil ecdadımız, evlatlarımız, izzet ve şeref payelerimizdir. Onlar bize şanlı bir tarih bıraktılar. Bize düşen en büyük sorumluluk ise, o tarihi öğrenmek, bilinç haline getirmek ve tecrübe edinmektir. Dün topla ve tüfekle taarruz altındaydık, bugün de farklı taarruzlarla karşı karşıyayız. Bu bakımdan tarihi geçmişimizi kendimize rehber edinmeli, yol haritamızı da ona göre oluşturmalıyız. Çünkü şehitlerimizin bize emanet ettiği mukaddes değerlerimize sahip çıkmak, bizim boyun borcumuzdur. Bu vesile ile Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünü kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”