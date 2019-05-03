Başkan Özsoy, ”Özgür basın kendi sorumluluklarını bilmeli”

3 Mayıs tarihinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan edildiği kaydeden Özsoy, demokrasinin yaşatılabilmesi için kendi sorumluluklarını yerine getiren basın büyük görevler düştüğünü, Türk Basını'nın bu vazifesini en son kendisine düşen vazifeyi her zaman ve her dönemde şehit verme pahasına yerine getirdiğini ifade etti.

Medya sektöründe tekelleşmenin önlenmesi gerektiğini bildiren Özsoy, basın özgürlüğünün, sadece gazetecilerin serbestliği olarak algılanmamasını gerektiğini bildirdi. Özsoy “Evet, basın özgürlüğü, gazetecilerin haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğüdür. Ama basın özgürlüğü aynı zamanda halkın da doğrudan haber alma özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü, doğru bilgilendirilmiş ve eleştirel olabilen vatandaşlara sahip bir ülke olabilmemizin garantisi olmalıdır. İleri Demokrasiler, ancak bu nitelikteki vatandaşlarca yaşatılabilir. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün kutlandığı bu günde gazeteciler meslek kuruluşlarının yeni yasal düzenlemesine; mevcut mesleki yasaların da yeniden gözden geçirilip, mesleki kuruluşlarının da görüşlerinin alınarak düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır " ifadelerini kullandı

Özsoy, şunları söyledi:

"Gazeteciler mesleki anlamda çağın gerekleri ile donanımlı olmalıdır. Bu günün, basın özgürlüğünün yeni açılımlar ve güvencelerle genişletilerek, iletişim özgürlüğüne dönüştürüleceği, hukuki düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir süreç olarak kutlanması çok sevindirici olacaktır. Bu günü gazetecilerin hem mesleklerini özgürce yapabildikleri, hem de ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olarak görevlerini sürdürdükleri bir gün olarak kutlanması gereğini bir kere daha hatırlatıyoruz. Gazetecilerin, basın kuruluşlarının sorunları vardır ancak ve sorumlulukları da vardır. Bilinmelidir ki; sorumluluklarımız sorunlarımızın önündedir. Sorumluluklarımız ülkemizin öncelikleri, bölünmez bütünlüğümüz, vatanımız ve bayrağımızdır ve ülkemizin geleceğidir. Bu uğurda üzerimize düşen göreve geçmişte yaptığımız gibi gelecekte de yapacağız. Ve buna her zaman hazırız. Günümüz kutlu olsun."