Başkan Sekmen: “1 Ekimden itibaren ulaşım fiyatını öğrencilerimiz için 2,5 liraya indirdik”

Sekmen, öğrencilere ve vatandaşlara ulaşımda indirimin 1 Ekim'den itibaren başlayacağını söyledi.

Düzenlenen toplantıya çok sayıda gazeteci katılırken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sekmen, otobüs kartları ile ilgilenen firmaya dava açtıklarını belirtirken, ulaşımda ise öğrencilere ve vatandaşlara indirim yaptıklarını kaydetti.

Ulaşımda öğrencilere ve vatandaşlara indirim yapıldığını belirten Başkan Sekmen, “Ulaşımda öğrenci fiyatlarımız şu anda 4 lira, 1 Ekim'den itibaren ulaşım fiyatını öğrencilerimiz için 2,5 liraya indirdik. Tam bilet 6 liraydı onu da 5 liraya indirdik. Malumunuz bedava taşınan vatandaşlarımız var. 65 yaş ve üstü ayriyeten engelli vatandaşlarımız da bedava otobüslere biniyordu. Bu vatandaşlarımız artık bedava binmeyecek onlara fiyatlarımız da 4 lira oldu” dedi.

Otobüs kartlarıyla ilgili yeni çalışmaları olduğunu da kaydeden Sekmen, “Şu anda biz de otobüs kartlarıyla ilgilenen firmadan şikayetçiyiz, ilgili firma ile mahkemelik olduk. Davamızı açtık ve devam ediyor. Bu yılın sonunda onlarla sözleşmelerimiz bitiyor. İhaleye çıktık ve belediyemizden bir şirket bu işi üstlenecek ve bu kartların sistemlerini de yenileyeceğiz. Büfelerden de satışları yapılabilecek. Aynı kart ile de birçok işi yapabilir hale geleceğiz” açıklamalarında bulundu.