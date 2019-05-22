Başkan Sekmen, “100. yıl gençleri” ile buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 81 ilden Erzurum'a gelen “100. Yıl Gençleri” ile bir araya geldi. Başkan Sekmen, Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen buluşmada, 19 Mayıs'a vurgu yaptı, Milli Mücadele'nin önemini anlattı.

Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin katılımıyla oluşan ve Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde yaptığı tarihi yolculuğu temsili olarak canlandıran “100. Yıl Gençleri”, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e konuk oldu. Çok özel misafirleriyle belediye meclis salonunda bir araya gelen Başkan Sekmen, gençlerle sadece Milli Mücadele dönemini anlatmakla kalmadı, onlara yanı sıra bazı tavsiyelerde de bulundu.

“ERZURUM, CUMHURİYET'İ KURAN ŞEHİRDİR”

Gençlere hitaben yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, milli ve yerli bir direnişin ilk adımı olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu direniş ki; şu anda bulunduğunuz bu şehirde, yani Erzurum'da adeta ete kemiğe bürünmüştür. Şunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki; Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine atılan ilk harç olmuştur. Samsun'da çakılan Milli Mücadele kıvılcımı bu şehirde alevlenmiş ve bir meşaleye dönüşmüştür. Dolayısıyla Erzurum, Cumhuriyet'i kuran şehir olmuştur. Süreçte yokluk, zorluk, darlık ve kıtlık içerisindeki bu necip millet, küllerinden yeniden doğmuş; Türk'ün esareti kesinlikle kabul etmeyeceğini cihana bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZ MİLLETİMİZİN DAYANAĞIDIR”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlara da yer verdiği konuşmasında, gençlere çeşitli tavsiye ve nasihatlerde bulunmayı da ihmal etmedi. Başkan Sekmen, Anadolu'nun, Haçlı seferlerinin başladığı yıllardan bu zamana kadar dış güçlerin hedefi olduğunu vurgulayarak, “Tarihimizde bunun birçok örneği var. Bu toprakların nasıl bölünüp parçalanmaya çalışıldığını hepimiz biliyoruz. Bu milleti geçmişte tarih sahnesinden nasıl silmeye çalıştıklarını ve bugün bile bu doğrultuda neler yapılmak istendiğini de biliyoruz. Ama bunlara geçit vermeyeceğiz. En önemlisi de, bu mücadeleyi siz değerli gençlerimizle vereceğiz. Sizler, bu milletin ve bu ülkenin dayanağısınız. Bilmelisiniz ki; sizler ne kadar güçlü olursanız, biz de o nispette dirençli ve güçlü oluruz” diye konuştu.

BAŞKAN SEKMEN'DEN GENÇLERE TAVSİYELER

Başkan Sekmen, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Birincisi, çok okumalısınız. Dünden kopmamalısınız ama gözünüzü bugün ve yarından da kesinlikle ayırmamalısınız. Bilmelisiniz ki; bizim geçmişte yaşadıklarımız, yarınlarımızı şekillendirme noktasında sizler için bir yol haritasını teşkil edecek. Milli olmalısınız, yerli olmalısınız, milli ve manevi değerlerimizden asla kopmamalısınız. Bilgi üretmelisiniz, fikir üretmelisiniz, çağın gereklerini gözden kaçırmamalı, kendinizi sürekli yenilemelisiniz. Özellikle bilim ve teknoloji alanında söz sahibi olmanın, güce hükmetmek anlamına geldiğini unutmamalısınız. Hayatın her alanında bulunmalısınız ve önünüze mutlaka hedefler koymalısınız. O hedeflere ulaşmadıkça da, mücadeleyi bırakmamalısınız. Çünkü sizler bu milletin geleceğine dair umutlarısınız, göz bebeklerisiniz.”