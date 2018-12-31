Başkan Sekmen: “2019 Erzurum'un şahlanış yılı olacak”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2019'un Erzurum için de bir şahlanış yılı olacağını söyledi.

Başkan Sekmen, yayımladığı yeni yıl mesajında şu görüşlere yer verdi: “Ülkemizin zirve şehirlerinden biri olan Erzurum'da 2018 yılında da kentimizin gelişim ve değişimi için örnek proje ve yatırımları tek tek hayata geçirdik. Yatırım bütçesi kullanımında üç yıl üst üste Türkiye birincisi olduk. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurumluların refah, mutluluk ve huzuru için ‘Kalkınma yılı' olarak telakki ettiğimiz 2018'i dolu dolu geçirdi. Ekonomik, iktisadi, eğitim, sağlık, turizm, sosyal, çevresel, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda hayata geçen yatırımlarla kentimizi yaşanabilir bir kent haline getirmeye çalıştık. ‘Günümüz konjonktüründe artık ülkeler değil şehirler yarışıyor' diyerek kadim şehrimizi bölgesel ve ulusal ölçekteki metropol şehirlerle yarışır bir hale getirdik. Turizm ve kalkınma odaklı yaptığımız hamle yatırımlarla Erzurum artık göç veren değil göç alan bir şehir haline geldi. Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi'nde yaptığımız çalışmalarla 2 yıl önce 26 bin olan yerli ve yabancı turist sayısını 755 bine çıkardık. 2019'daki hedefimiz 1 milyon yerli ve yabancı turisti Erzurum'da ağırlamak. Bütün bunları yaparken medeniyet tasavvuru ölçeğinde şehrimizin tarihi kaynak ve kimliğini koruma noktasında rasyonel adımlar attık. Medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizin beton ve taşlar ardında kalan kültür mirasını ortaya çıkaracak en önemli projeler olimpiyat kentinde tek tek hayat buldu. Bugün gelinen noktada gelişen kentler, kültür kentleri, yeşil kentler ve paylaşan kentler gibi modern kent akımları arasında yerini alan bir şehir hüviyetine kavuştuk. Hemşehrilerimizin her daim destek ve duasını alarak istişare ve ortak akılla hareket ettik. Olimpiyat kentinde nasip olursa inşallah 2019 yılında da dev yatırımlar yine hayata geçecek. Erzurum, kalkınmadaki kolektif akıl ruhuyla her alanda değişimi yaşamaya devam edecek. Devlet Başkanımız, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Büyük ve Güçlü Türkiye' için çizdiği hedefleri ilke edinerek tarih ve medeniyet şehri Erzurum'u 2019'da da dev ve mega projelerle kalkındırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta hemşehrilerim olmak üzere vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2019'un tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”