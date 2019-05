Başkan Sekmen Aziziye sakinleriyle buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, istişare buluşmalarına merkez ilçe Aziziye'de devam etti. Başkan Sekmen, Aziziye'ye yönelik plan ve projelerini paylaştığı sohbet buluşmasında yine birbirinden önemli mesajlar verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı geleneği haline getirdiği müşavere buluşmaları kapsamında Aziziye ilçesine çıkarma yaptı. Teravih namazı sonrasında bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sekmen'e, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'la AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun da eşlik etti. Başkan Mehmet Sekmen, Aziziyeli vatandaşların görüş, talep ve beklentilerini de kaydettiği müşavere buluşmalarında işbirliği, uyum ve koordinasyon vurgusu yaptı.

ERZURUM'UN HER İLÇESİ AYRI GÜZEL

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un her bir ilçesiyle ayrı bir güzelliğin tarif edilebileceğini ifade ederek, “Bizim şehrimiz Aziziye ile ayrı, Aşkale ile ayrı güzel. Pasinler ile başka, Horasan ile başka güzel. Diğer ilçelerimiz de öyle; her birinin kendine has bir güzelliği var. İşte biz bu güzellikleri ayrı ayrı ele alıp işlemek ve bunları birer mücevhere dönüştürmek arzusundayız” diye konuştu. Bu doğrultuda Erzurum'un çok özel bir mücevherinin de Aziziye olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, “Aziziyemiz için öncelikle termal turizm ve buna ilaveten tarım ve hayvancılık alanlarında üretim odaklı projelerimiz olacak. Benim Aziziyeli kardeşlerim tarımdan da kazanacak, turizmden de kazanacak. Aziziyeli kardeşim hayvancılık sektörüne üreteceği et ve sütle katma değer kazandıracak. Tarıma dayalı sanayi önceliğimiz olacak. Hayvansal ürünlerin üretimi için de yine tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Çünkü Aziziye ilçemizde bu potansiyeller fazlasıyla mevcut halde” diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ VE UYUM VURGUSUNDA BULUNDU

Başkan Sekmen, Aziziye sakinleriyle bir araya geldiği müşavere buluşmalarında işbirliği ve koordinasyonun önemine de dikkat çekti. “Başarılı olmanın ve birbirinden faydalı hizmetler üretmenin yolu işbirliği, uyum, uzlaşı ve koordinasyondan geçer” diyen Başkan Sekmen, bu doğrultuda Aziziye Belediyesi başta olmak üzere ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlarla büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Sekmen, “Erzurum'un geneli için bunu söylemek istiyorum ki; hiçbirimizin kaybedecek vakti yok, bu şehrin bekleyecek hali yok. El ele verip, Erzurum'u tüm ilçeleriyle müreffeh yarınlara taşıyabilmenin mücadelesini vermeliyiz. Bu sorumluluk hepimizin” ifadelerini kullandı.