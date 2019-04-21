Başkan Sekmen: “Değişim ve dönüşüm seferberliğini çok daha ileriye taşıyacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda, Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasının yanı sıra ihtisas komisyonlarında görev yapacak üyeler de belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçimlerin ardından yapılan ilk meclis toplantısını önemli mesajlar verdiği konuşmasıyla açtı.

Başkan Sekmen, 2014-2019 yıllarını kapsayan dönemi hatırlatarak, “Geride bıraktığımız 5 yılı yatırım ve hizmetlerle doldurduk. Büyük bir uyum ve işbirliği içerisinde hepimiz Erzurum için seferber olduk. Ben o dönemde görev yaptığımız tüm meclis üyelerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Sürece önemli katkılar sundular, Erzurum için seferber oldular” dedi.

Erzurum için yatırım ve hizmet seferberliğini yeni dönemde de sürdürme kararlılığında olduklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “El ele vereceğiz ve Erzurum'u daha modern ve yaşanabilir bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Şu zamana kadar önemli mesafeler kaydettik, yeni planlarımız var, projelerimiz var. Burada hepimizin ortak paydasının Erzurum olduğundan hiç şüphem yok. Dolayısıyla yeni dönemde sizlerden de alacağımız güç ve enerjiyle Erzurum'daki değişim ve dönüşüm seferberliğini çok daha ilerilere taşıyacağız” diye konuştu.

Fevzi Polat Meclis Başkanvekili oldu

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ilk oturumda daha sonra oylamaya gidilerek Başkanlık Divanı, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonları oluşturuldu. Yapılan oylamada Fevzi Polat, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili ve Yusuf Demircioğlu da Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili seçilirken, Encümen Üyelikleri ise, Mehmet Akarsu, Hüseyin Sağlam, Erdoğan Dönmez, Mehmet Adak ve Ömer Düzgün'den oluştu. Yine yapılan oylamada Meclis Asıl Kâtip Üyelikleri'ne ise, Mehmet Akarsu ile Serhat Akyüz seçildi. Öte yandan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda, İhtisas Komisyonları'nda görev yapacak olan meclis üyeleri de belirlendi.