Başkan Sekmen: “Erzurum değerler üstü bir şehirdir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in şehir içinden ve dışından ziyaretçileri hiç eksik olmuyor.

Eyüp Erzurumlular Dernek Başkanı Cahit Özarslan ve yönetimiyle makamda bir araya gelen Başkan Sekmen, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü de konuk etti. Başkan Sekmen, günün büyük bir bölümünü ise, Halk Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşlara ayırdı. Kendisini ziyarete gelen Eyüp Erzurumlular Dernek Başkanı Cahit Özarslan ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında konuk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sohbetinde Erzurum'a hizmet etmenin ayrıcalıklarına vurgu yaptı. Erzurum'un değerler üstü bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Sekmen, “Böylesine kıymetli bir kente hizmet etmek; pek tabiidir ki ayrıcalık demektir. Erzurum'da bizler ve inanıyorum ki Eyüp'te de sizler, Erzurumlu hemşehrilerimize hizmet ediyor olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

İstanbul'dan gelen konuklarına Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım projelerini modellendirilmiş yüzleriyle anlatan Başkan Sekmen, nazik ziyaretleri için Özarslan ve yönetimine teşekkür etti.

Başkan Cahit Özarslan ise, Mehmet Sekmen'in Erzurum'daki değişim ve dönüşümün mimarı olduğunu kaydederek, “Bizler de Erzurum'a kazandırdığınız ivme dolayısıyla sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

ERZİNCAN VALİSİ ARSLANTAŞ BAŞKAN SEKMEN'İ ZİYARET ETTİ

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'le birlikte geldiği Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Mehmet Sekmen'le bir süre sohbet etti. Bölge illerinin gelişim kaydediyor olmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Arslantaş, Başkan Sekmen'e başarılar dilerken, Sekmen de nazik ziyaretinden dolayı Vali Arslantaş'a teşekkür etti. Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, Halk Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin yolunu tutan vatandaşlarla da bir araya geldi. Tek tek sohbet ederek sorunlarını dinlediği vatandaşlar için kurmaylarıyla birlikte seferber olan Başkan Sekmen'e, çiçeklerle teşekkür için gelenler de dikkatlerden kaçmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Hemşehrilerimizle birebir iletişim kurmak ve sorunlarına hızlı çözüm sağlamak adına Halk Günü toplantılarımızda bize gelen talep, öneri ve şikâyetleri dinliyoruz. Pekişen muhabbetlerimizle kuvvetlenen gönül bağımızı her zaman aynı samimiyetle devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.