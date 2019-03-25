Başkan Sekmen: “Erzurum güçleniyor ve enerji kazanıyor”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Hizmet kadrolarımızla Allah'ın izniyle 1 Nisan'da Erzurum'da yepyeni ufuklara doğru hep birlikte yelken açacağız” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, merkez ilçe Palandöken'de Beyaz Site sakinleriyle bir araya geldi. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar ve İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu'nun da eşlik ettiği buluşmada Başkan Sekmen, 31 Mart seçimlerinin bir dönüm noktası olacağını söyledi. Sekmen, “Bu şehir 17 yıldır AK Parti'ye verdiği desteğin karşılığını alarak büyüyor. Yerel yönetimler olarak bizler de bu doğrultuda tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Son 5 yıl içerisinde bu kadim şehre kazandırdıklarımızı hepiniz biliyorsunuz. Önümüzde yeni bir 5 yıllık bir dönem var. Bu bakımdan bizler 31 Mart seçimleri bir milat olsun istiyoruz. Erzurum, 1 Nisan itibariyle yeni ve AK ufuklara yelken açsın istiyoruz” diye konuştu.

“Palandöken için çok özel düşlerimiz var”

Palandökenli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği seçim buluşmasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Palandöken ilçemiz Erzurum'da geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Adını da, ülkemizin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Palandöken'den alıyor. Bu bile başlı başına bir değer ve büyük bir marka demektir. Bizim Palandöken için yaptıklarımız ortada. Yeni dönemde bu nadide ilçemizi turizmde, ticarette, kültürde ve sanatta Erzurum'un çekim merkezi haline hep birlikte getireceğiz” diye konuştu. Konuşmasında Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Sunar'ı işaret eden Başkan Sekmen, “Muhammet kardeşimizin Palandöken ilçemize dair çok özel hizmet ve yatırım planları var. Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de Erzurum'un her ilçesine olduğu gibi, Palandöken'e de özel düşlerimiz var. Bizler el ele vereceğiz, büyük bir uyum ve işbirliği içerisinde Palandöken için de çalışacağız, Erzurum için de çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Erzurum'da göçü önledik”

Erzurum'un, tüm ilçeleriyle birlikte belediyecilik tarihinde hiç görmediği hizmet ve yatırımlara AK Partili kadrolar sayesinde kavuştuğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İlçelerimiz büyüyor, mahallelerimiz gelişiyor, köylerimiz artık birer çekim merkezi haline geliyor. Bunlar farazi söylemler değil; tecrübeyle sabit işler. Bizler Erzurum'da bir çekim alanı oluşturmuş olmasaydık, bugün göçün tersine dönmüş olduğundan bahsedemezdik. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen ay açıkladı; Erzurum'da göç durdu, hatta tersine döndü. Yani Erzurum artık kan kaybetmiyor, Erzurum güçleniyor, enerji kazanıyor” ifadelerini kullandı.

“Erzurum'u hep birlikte zirveye taşıyalım”

Bu güçlenme ve ayağa kalkma sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Sekmen, “Bizim yaşanabilir, huzurlu, müreffeh ve mutlu bir Erzurum kurma hayalimiz var. Bu yolda oldukça önemli mesafe kaydettik. Bu hedefimize bütünüyle ulaşabilmemiz için sizin desteklerinize ve gücünüze ihtiyacımız var. İstikrarın devamı için, Palandöken'in yarınları için, Erzurum'un geleceği için diyoruz ki; 31 Mart seçimleri bir milat olsun. Erzurum'u hep birlikte zirveye taşıyalım, kanatlandıralım. 1 Nisan tarihi itibariyle yepyeni ufuklara doğru beraber yelken açalım” şeklinde konuştu.