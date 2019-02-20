Başkan Sekmen: “Erzurum için şimdi şahlanma vakti”

Gün içerisinde birden fazla ilçeyi ziyaret ederek seçmenlerle buluşan Başkan Sekmen, bir araya geldiği vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve yatırım seferberliğini anlatmakla kalmıyor, yeni dönemde hayata geçirilecek projeleri de paylaşıyor.

AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da olan Mehmet Sekmen'in seçim çalışmaları kapsamındaki durağı bu kez Aşkale oldu. Başkan Sekmen, beraberindeki partililerle birlikte çıkarma yaptığı Aşkale'de, vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılandı. AK Parti Aşkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Yaptırmış ve İlçe Başkanı Abdülkerim Polat'la birlikte kahvehaneleri tek tek dolaşan Sekmen'e gösterilen yakın ilgi dikkatlerden kaçmazken, Sekmen'in seçim ziyaretleri, diğer ilçelerde olduğu gibi Aşkale'ye de renk kattı.

“Geri kalmışlık zincirlerini kırdık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe merkezindeki seçim temaslarına kahvehaneleri ziyaretle başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'a kazandırdığı ivmeyi sohbet tadında anlattığı seçmenlere önemli mesajlar veren Başkan Sekmen, Erzurum'un dört bir yanını çepeçevre sarmış olan geri kalmışlık zincirlerini kırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Biz bu noktaya sizlerin AK Parti'ye verdiğiniz destek sayesinde geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Her seçimde ve her süreçte yanımızda oldunuz, partimize güç kazandırdınız ve çıktığımız bu kutlu yolda sürekli bizlerle birlikte yürüdünüz. Biz de bu yol arkadaşlığımızı, gecemizi gündüzümüze katarak Erzurum'a hizmetle perçinledik, taçlandırdık. Sürekli geri kalmışlıkla anılan bu kenti, yani Dadaşlar Diyarı Erzurum'u hep birlikte geliştirdik, dönüştürdük ve değiştirdik. Bu kadim şehri çepeçevre saran geri kalmışlık zincirlerini hep birlikte söküp attık. Vakit; Erzurum için artık şahlanma vaktidir. Vakit; Erzurum için zirvelere tırmanma vaktidir. Aşkale ilçemiz ise, bilinmelidir ki; bu kadim memleketin giriş kapısıdır, başındaki tacıdır. Bizim hizmet anlayışımızın temelinde topyekûn gelişim ve birlikte büyüme ve değişim var. Yani bizim için Erzurum demek Aşkale demek; Aşkale demek Erzurum demektir.”

Erzurum için başlatılan hizmet ve yatırım seferberliğinin devamı için 31 Mart seçimlerinin önemli bir dönemeç olacağını vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, Aşkale'nin de bu seferberliğe tam destek vereceğinden en küçük bir şüphe duymadığının altını çizdi.

Aşkaleli vatandaşların adeta can kulağıyla dinledikleri Başkan Sekmen'e gösterdikleri ilgi de dikkatlerden kaçmadı. Sekmen'in konuşmasını sürekli “Büyük Başkan” sloganlarıyla kesen Aşkaleliler, daha önceki seçimlerde olduğu gibi, 31 Mart seçimlerinde de AK Parti'ye tam destek sözü verdiler.

“Zillet unsurlarını bertaraf edeceğiz”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Aşkale temasları, Cumhur İttifakı ortağı olan MHP'nin İlçe Başkanlığı'nı ziyaretle devam etti. Sekmen, beraberindeki partili yöneticilerle birlikte ziyaret ettiği MHP Aşkale İlçe Başkanı Toksöz Kartal'la seçim süreci üzerine değerlendirmelerde bulunurken, MHP'nin ortaya koyduğu duruşa da dikkat çekti.

MHP'nin sergilediği tutum ve duruşa vurgu yapan Başkan Sekmen, “MHP Türkiye'nin sigortasıdır. Böyle bir hakikat ortadayken necip milletimizin zillet ittifaklarına ve şer ortaklıklarına bakış açısı da bellidir, aldığı tavır da bellidir. Hiç şüphemiz yok ki; 31 Mart seçimleri zillet unsurlarının bir kez daha bertaraf edileceği bir seçim olacaktır” şeklinde konuştu.

“Hizmet yürüyüşümüz devam edecek”

Daha sonra Aşkale TOKİ ve Büyükgeçit Mahallesi sakinleriyle ev toplantılarında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Sadece şehirlerin ve ilçelerin değil, kırsal kalkınmanın formülü de sadece AK Parti'de var. İlçelerimizin, mahallerimizin ve dahi mezralarımızın bile artık kaybedecek zamanı yok. Biz bir hizmet yürüyüşü başlattık; sonuna kadar yürümeye de inşallah devam edeceğiz” dedi.

Başkan Sekmen, coşkulu bir kalabalık tarafından uğurlandığı Aşkale'nin ardından temaslarına merkez ilçe Yakutiye'de devam etti. Yakutiye İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın organize ettiği istişare toplantısında ev hanımlarıyla bir araya gelen Sekmen, daha sonra Kurtuluş Mahallesi'nde organize edilen ev toplantısına katıldı.

Mahalle sakinlerine, belediyenin kadınlara yönelik olarak hayata geçireceği projelerden bahseden Sekmen, yoğun geçen bir günün hemen sabahında ise, çeşitli kurumlarda görev yapan STK temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

Sekmen, STK'ların şehirler adına kalkınma ve vizyon belirlenmesi noktasında önemli birer dinamik olduklarını kaydederek, “STK'larla birlikteliğimiz yeni dönemde de artarak devam edecek. Bu şehri el ele vererek, hep birlikte kalkındıracağız” mesajı verdi.

“Erzurum'a cazibe kazandırdık”

Öte yandan Başkan Sekmen'in bir sonraki durağı ise, Şükrüpaşa oldu. Yakup Nalbantoğlu'nun evine konuk olan Sekmen, mahalle sakinleriyle bir araya geldiği söz konusu ev toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönem atılım projelerinden bahsetti.

Sekmen, şunları kaydetti: “Erzurum'da gündelik yaşamın her alanına dokunduk. Sadece şehirleşme atılımlarımız olmadı; aynı zamanda katma değer de ürettik, üretiyoruz. Erzurum'u yatırımcılar için bir çekim merkezi haline getirme hususunda önemli aşamalar kaydettik; öyle ki, sürekli göç veren bir şehirde nüfus kaybının bile önüne geçtik. Erzurum'da artık hiç kimse itme faktörlerinden bahsedemez; bu şehir bizimle cazibe kazandı, çekim alanı özelliğine kavuştu. Bu süreç devam etmeli ve kesinlikle akamete uğramamalıdır. Çünkü uzunca yıllar ihmal edilmiş olan bu şehrin değil kaybedecek 5 yılı, artık bir günü dahi yoktur.”

Diğer taraftan Başkan Sekmen, seçim çalışmalarının dışında Büyükşehir Belediyesi'nin hâlihazırda devam eden proje ve çalışmalarının koordinasyonunu da ihmal etmiyor. Dağ Mahallesi'nde büyük bir hızla devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Sekmen, vatandaşlarla burada da bir araya geldi.

Erzurum'un en eski yerleşim birimlerinden olan Dağ Mahallesi'nde başlattıkları dönüşüm seferberliğinin sadece mekânsal yenileme anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Başkan Sekmen, “Biz bu bölgede eski yapıları yıkarak yenilerini yapma arzusu içerisinde değiliz. Biz burada halkımızın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni yaşam alanları oluşturabilmenin peşindeyiz. Yani bizim kentsel dönüşüm planlarımız, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi de hedefliyor” diye konuştu.