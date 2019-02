Başkan Sekmen: “Erzurum'a hizmet boynumuza borçtur”

Beraberinde İl Başkanı Mehmet Emin Öz'le birlikte Köprüköy'e çıkarma yapan Başkan Sekmen, ilçe merkezinde bir araya geldiği vatandaşlara AK Parti belediyeciliğini anlattı. Sekmen ve Öz'ün, hem partililer ve hem de vatandaşlardan büyük ilgi gören Köprüköy temasları, seçim mitinglerini aratmazken, ilçe merkezindeki yoğunluk mahallere de taştı. Burada vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, son 5 yıl içerisinde Erzurum'da kaydedilen gelişimin sadece merkezle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda ilçelerini de kapsadığını belirterek, “Biz her ilçemizi kendi potansiyelleri dâhilinde birer markaya dönüştürmek amacıyla bu yola çıktık. Bizim için Yakutiye veya Palandöken ne ise, Köprüköy de odur, Horasan da odur” ifadesini kullandı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, “Yerel yönetimler, AK Parti'mizden gördüğü değeri, ilgiyi ve alakayı Türk siyaset tarihi boyunca hiçbir siyasal partiden görmedi” vurgusunda bulundu.

AK Partili belediyeler tarih yazıyor

Aynı zamanda AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Sekmen, Türkiye'nin dört bir yanında seçimlere AK Parti'den girmiş ve seçilmiş belediye başkanlarının her birisinin hizmet anlamında üretiminde başlı başına tarih yazdığını vurgulayarak, “Bu sadece AK Parti'ye ve AK Partili belediyelere özel bir durumdur. Çünkü bizde halkın beklentilerine cevap verebilmek esastır. Çünkü bizde halkımızın hizmet ihtiyaçlarını gidermek, eksiklikleri bertaraf etmek, ilçelerimizi ve şehirlerimizi topyekün kalkındırabilmek esastır. Bu bizim en büyük şiarımız oldu, olmaya da devam edecek” diye konuştu.

“Erzurum'a hizmet etmek boynumuza borçtur”

AK Parti'nin yerel yönetim vizyonunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu alandaki bilgi ve birikimleri doğrultusunda şekillendiğinin altını çizen Başkan Sekmen, “Millete hizmetkâr olunması gerektiğini her fırsatta vurgulayan ve bizleri de bu yönde tembihleyen bir dünya liderinin öncülük ettiği bu hareket, doğal olarak hizmet üretecek, yatırım yapacak ve millete mihmandarlık edecektir. İşte bu sebeple bizler de, millete hizmet etmeyi boynumuza borç olarak bilmekteyiz. Hele Erzurum gibi kadim ve Mevla'ya emanet edilmiş bir şehre hizmet etmek ki; bizim için ayrıcalıkların en büyüğüdür. Bu ayrıcalığa ise, Köprüköy'den, Horasan'dan, Hasankale'den, Tortum'dan, Uzundere'den, kısacası mübarek bir belde olan Erzurum'dan ve sizlerden aldığımız destek ve dualarla sahibiz” ifadelerini kullandı.

“AK Parti'den yana yapılan her tercih Erzurum'un gelişmesi demektir”

Hizmetlerin ve her bir ilçesiyle Erzurum'u marka haline getirecek atılımların devamı için 31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “31 Mart'ta sandık başına giderek tercihini AK Parti'den yana yapan seçmenlerimiz, bilsinler ki; Erzurum'un sosyal ve ekonomik kalkınmasına öncülük etmiş olacaklar. Verdikleri oylarla bu şehri çağdaş, yaşanabilir, modern ve marka bir kent haline getirme hedefine bizleri biraz daha yaklaştırmış olacaklar” şeklinde konuştu. Öte yandan Köprüköy merkezde esnaf ve kahvehane ziyaretlerinde de bulunan Başkan Sekmen, ardından beraberindeki partililerle birlikte ilçeye bağlı mahallelerde de temaslarda bulundu. Gittiği her mahallede özel bir ilgiyle karşılanan Başkan Sekmen, 31 Mart ve AK Parti vurgusu yaptığı her konuşmasında Köprüköy'e verilen hizmetler ve yeni döneme ait projelerden bahsetmeyi de ihmal etmedi.