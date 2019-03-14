Başkan Sekmen: “Erzurum'un yarınlarını biz düşünüyoruz”

Sekmen, merkez ilçelere bağlı birçok semt ve güzergâhta esnafa yönelik ziyaretler gerçekleştirirken, ticaretin bel kemiğini oluşturan meslek erbaplarıyla sürekli görüş alışverişinde de bulunuyor. Başkan Sekmen, bu anlayış doğrultusunda işyerlerine konuk olduğu Kongre Caddesi esnafıyla hem projelerini paylaştı, hem de 31 Mart seçimlerinde destek istedi. Hemen her sektörde faaliyet gösteren ticaret erbaplarıyla bir araya gelen Sekmen, kendisini sıcak ilgiyle karşılayan esnafa birbirinden önemli hatırlatmalarda da bulundu. Başkan Sekmen, esnaf seçmenleriyle gerçekleştirdiği her sohbette şunları kaydetti: “AK Parti, hizmetin ve yatırımın öncüsü olmuş bir hareket. Bizim yaptıklarımız ortada; başkaları gibi elimiz boş değiliz. Biz yaparız diyoruz ve sonuç itibariyle de yapıyoruz. Şayet Erzurum'un kaybedecek zamanının olduğunu düşünenler varsa, seçimlerde bizden yana tercih yapmayabilirler. Ama hakikat şu ki; bu şehrin değil beş sene, kaybedecek bir günü bile yok. Ve bir başka hakikat da şu ki; Erzurum'un yarınlarını biz düşünüyoruz.”

SEKMEN: “BİZİM YİNE MEGA PROJELERİMİZ VAR”

Esnaf ziyaretlerinde cazibenin ticaretin doğasında olduğuna sürekli vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Cazibe olmadan ticaret olmaz, sermaye dolaşmaz. Biz beş yıl önce göreve geldiğimizde bu şehre cazibe kazandıracağımıza dair bir söz vermiştik. Bu yüzden projelerimizin ve yatırımlarımızın temel felsefesini cazibe oluşturuyor. İşe turizmle başladık; hamdolsun Erzurum bu manada bir cazibe merkezi oldu. Tarımda, hayvancılıkta, üretimde, imalatta ve sanayide de bu tarz hedeflerimiz var. Canlı hayvan pazarları yaptık, Canlı Hayvan Borsası'nı şimdi yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar tekstil fabrikasını açıyoruz, kaynağı hazır, üstelik imzalarını da atmış bulunuyoruz. Hayvancılığa dayalı sanayi en büyük önceliğimiz. Bunların her biri başlı başına cazibe projeleridir. Bu projeler hayata geçtikçe Erzurum cazibe kazanacak, cazibeye bürünen bu şehirde benim esnaf kardeşim kazanacak, ticaret hacmini artıracak, işini büyütecek ve istihdam sağlayacak. Yani Erzurum eskiden olduğu gibi, yeniden ticaretin merkezi olacak.”