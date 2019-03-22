Başkan Sekmen, ESTP'ye konuk oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun (ESTP) yöneticileriyle bir araya geldi.

Sekmen, ESTP çatısı altındaki kuruluşların temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu, beklentilerini dinledi, yeni projeler hakkında bilgiler aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'daki en etkin ve en geniş yelpazeye sahip sivil toplum yapılanması olan Erzurum Sivil Toplum Platformu'nun yöneticileriyle buluştu. ESTP Başkanı Mustafa Güvenli ve bu yapının çatısı altındaki STK'ların temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıya, Sağlık Eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ da katıldı. Başkan Sekmen, sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ettiği konuşmasında, Erzurum Sivil Toplum Platformu'nun ise, şehirde çok büyük bir misyon yüklendiğinin altını çizdi.

BİRLİKTE YOL HARİTASI OLUŞTURACAĞIZ

Sivil toplum yapılanmasının, şehirlerin gelişip büyüme kaydetmesinde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geride bıraktıkları 5 yıllık süre zarfında STK'larla sürekli iç içe ve karşılıklı görüş alışverişi yapar halde bulunduklarını belirterek, “Bu anlayışımızı kesinlikle sürdüreceğiz. Şehrimizin çözüm bekleyen sorunlarını birlikte çözecek, yol haritamızı da yine hep beraber oluşturacağız. Bizim kapılarımız STK'larımıza sürekli açık oldu, bundan sonra da açık olacak. Çünkü biliyoruz ki; STK'lar toplumun tüm kesimlerini temsil eden önemli yapılanmalar. Biz Erzurum Sivil Toplum Platformu'nu da, bu manada önemsiyor, görüşlerine değer veriyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN SEKMEN ESTP YÖNETİCİLERİNE SESLENDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 5 yıllık görev süresinde yapılan hizmet ve yatırımlara ilişkin olarak bilgiler aktardığı ESTP yöneticilerine, yeni dönemde hayata geçirilecek olan projeleri de ifade etti. Erzurum'un artık ivme kazanan bir kent haline geldiğini ve bu sürecin son olarak nüfus artışıyla kendisini gösterdiğini vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, ESTP yöneticilerine şunları söyledi: “Sizlerin de bu şehrin yarınlarını düşündüğünüzden eminiz. Sizler bu şehrin dinamiklerisiniz, yapı taşlarısınız. Erzurum için sizlere ve bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu mübarek belde için ortak akıl geliştirmek, sürekli istişare ve müzakere halinde bulunmaktır. Bu manada bugüne kadar sizlerle birlikte oldukça verimli çalışmalar yaptık; bundan sonraki süreçte de işbirliğimizin artarak devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın.”