Başkan Sekmen gençlerle buluştu

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen “Çay Sohbetleri” isimli programa konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gençlere birbirinden önemli mesajlar verdi. Yakutiye Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sohbet programında konuşan Sekmen, Türkiye'nin 2001 yılından bu yana siyasette bir devrim yaşadığını kaydederek, bu süreçte siyasetin kitabının yeniden yazıldığının altını çizdi. AK Parti'nin, iktidara geldiği 2002 yılından bu zamana kadar millete hiçbir zaman sırtını dönmediğini dile getiren Başkan Sekmen, “Millete sırtını dönmeyen bir yönetim anlayışının sırtını yere getirmek isteyenler de, işte bu yüzden hiçbir zaman başarılı olamadı” ifadesini kullandı.

AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında gençlerin çok büyük katkısı ve emeği olduğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gençlere hitaben şunları söyledi: “18 yıllık iktidarımızdan bugün övgüyle, övünçle ve kıvançla bahsedebiliyorsak eğer, bilmelisiniz ki, bunda siz değerli gençlerimizin çok büyük katkıları var. Sizler bize kol oldunuz, kanat oldunuz. Gücümüzü sizden aldık, sizin enerjinizle can bulduk, daha da canlandık. Sizinle yenilendik ve dahi cesaretimizi katlayarak da arttırdık. Sizlerin ortaya koyduğu emek ve gayret sayesinde karşılaştığımız her engeli kolaylıkla bertaraf ettik. Başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Yorulmadık, usanmadık, bıkmadık. Çünkü siz gençler sürekli yanımızdaydınız ve biz gücümüzün kaynağını sizlerin varlığında bulduk. Emekleriniz büyük olduğu gibi, kuşkusuz hakkınız da inkâr edilemez. Sizde bu heyecan, sizde bu aşk ve sizde bu iştiyak olduktan sonra, Allah'ın izniyle AK Parti'mizin ve bizim sırtımız hiçbir zaman yere gelmeyecek.”

Sekmen: “Gençlere öncelik ve ayrıcalık tanıyoruz”

Konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmet önceliklerinin başında gençlerin geldiği hatırlatmasında da bulunan Başkan Sekmen, “Gençlik merkezlerimizden, ESMEK'lere, kültür, sanat ve spordan eğitime varıncaya kadar hemen her alanda gençlere öncelik ve ayrıcalık tanıdık. Üniversiteli gençlerimize kapılarımızı açtık; ortak birçok proje ve çalışma yürüttük. Liseli gençlerimizin gerçekleştirdikleri hemen her etkinliğe destek olduk, yanlarında bulunduk. Belediyemiz bugün geleceğin sanatçılarını, sporcularını, yazarlarını, siyasetçilerini ve birçok dalda meslek mensuplarını yetiştiriyor. Belediyemiz bugün gençlerin istihdamına katkı sunuyor, ekmek kapıları açıyor. ‘Gençlerimizi istihdam edeceğiz' dedik ve Erzurum'da çok önemli bir tekstil yatırımını hayata geçirdik. Tekstilkent adını verdiğimiz projemizi tamamladık ve Erzurum'a kurduğumuz dört fabrikada hamdolsun deneme üretimlerine başladık. Bu fabrikalarda ilk etapta 2 bin gencimizi istihdam etmiş olacağız. Bu sayı zamanla artacak, inşallah 3 binleri, 4 binleri bulacak. Tabi biz de bu süreç içerisinde gençlerimizin nitelikli birer işgücü haline gelebilmesi için gerekli her türlü adımı atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sohbet programında gençlerin sorularını da yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'de gençlerin çok özel ve verimli bir dönemden geçtiğinin altını çizdi. Sekmen, “Türkiye'de gençlik, hiçbir dönemde, bizim dönemimizde olduğu kadar önemsenmedi, el üstünde tutulmadı. Çünkü Türkiye'de gençlerin aynı zamanda gelecek demek olduğunu AK Parti dışında hiçbir siyasi parti düşünmedi. Bu yüzden gençlerimiz ülkemizin elde ettiği kazanımların muhafaza edilmesi noktasında çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş durumdalar. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getireceklerinden de en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır” dedi.