Başkan Sekmen Halk Pazarı'nı gezdi

Halk Pazarı'ndaki işyeri sahiplerini ziyaret eden ve ‘Bol kazanç' dileklerinde bulunan Başkan Sekmen, esnafla cephe sağlıklaştırma çalışmaları üzerine de görüş alışverişinde bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı geleneği haline getirdiği müşavere buluşmalarına devam ediyor. Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Halk Pazarı'na adeta çıkarma yapan Başkan Sekmen, bir araya gelerek sohbet ettiği esnafın, görüş, beklenti ve taleplerini de kaydetti. Sekmen, Erzurum'un en işlek pazarlarından olan Halk Pazarı'nın, ekonominin can damarlarından birisini teşkil ettiğini belirterek, “Bu pazarımızı çok daha cazibeli bir hale nasıl getirebiliriz, onu düşünmeliyiz” dedi.

“ESNAFIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü sokak ve cephe sağlıklaştırma projelerini anlattığı esnaftan büyük ilgi gören Başkan Sekmen, söz konusu iş merkezinin de bu kapsamda mutlaka ele alınacağını dile getirdi. Sekmen, “Esnafımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz demek. Çünkü esnafımız şehir ekonomimizin yapıtaşlarını teşkil ediyor. Dolayısıyla onlar ne kadar güçlü olursa, şehir de o nispette güçlü olur” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum esnafının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, “Seçim öncesinde de bunu ifade ettim; esnafımızın görüşleri ve önerileri bizim için çok kıymetli. Sonuçta hepimizin ortak bir paydası var, o da Erzurum'un geleceği Esnafımız ticari kazanç elde etme arzusu taşıyor, biz de Erzurum'u ekonomik refaha ve güçlü bir kente ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla esnafımızla sürekli işbirliği halinde olacak ve bu yolda birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.