Başkan Sekmen: “İstanbul ve Ankara'da verilen vaatler yapılmadı”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'a gelen bazı siyasiler ve belediye başkanları hakkında eleştirilerde bulundu. Başkan Sekmen, İHA muhabirine yaptığı açıklamalarda, “Bazı siyasiler ve parti liderleri var, bunların arasında gelecek vadeden bir siyasetçi göremiyorum. Bizim yaptığımız projeleri vadediyorlar. Laf söylemek kolaydır ama icraat yapmak zordur. 2019 seçimlerinde suyu, ulaşımı ucuzlatıp burs vereceğiz dediler. Suya ve ulaşıma anormal derecede zam yaptılar. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'de gördüğümüz gibi verilen vaatlerin hiçbirini gerçekleştirmediler. Anlıyoruz ki bunlar icraat yapmıyorlar, bunlar sadece laf söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'a gelen bazı siyasileri ve parti liderlerine eleştirilerde bulundu. Başkan Sekmen, kendilerinin Erzurum'da gerçekleştirmiş oldukları projeleri, bazı siyasilerin Erzurum'a ziyarete gelip vatandaşlara vadettiklerini söyledi. Gelen siyasilerin fikirlerine ve projelerine bakarak bir gelecek göremediğini de belirten Sekmen, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin gibi illerin şimdiki başkanlarının seçim öncesi vatandaşlara vaatlerde bulunduğunu, günümüzde ise vaatlerin hiçbirini gerçekleştirmediklerini kaydetti. Sekmen, “Anlıyoruz ki bunlar icraat yapmıyor, bunlar sadece laf söylüyor” diyerek “Yaparsa yine AK Parti yapar” ifadelerini kullandı.

“Gelen siyasilerin Erzurum'dan haberi yok, yapılan projeleri yapacağız diye vadediyorlar”

Erzurum'a gelen bazı siyasilerin kentte yapılan projelerde habersiz olduğunu ve kendilerinin yapılan şeyleri vadettiklerini söyleyen, Başkan Sekmen, “Bazı siyasiler ve parti liderleri var. Açıkça söylüyorum gelenlerin vaatlerine ve fikirlerine baktığımız zaman gelecek vadeden hiçbir siyasetçi göremiyorum. Yine bunların içerisinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın projeleri ve bizlere verdiği talimatlarla Türkiye'nin geleceğinin yine biz olduğumuzu milletimiz çok iyi görüyor. Laf söylemek kolaydır ama icraat yapmak zordur. Hatta Erzurum'a gelen bazı siyasetçiler o kadar habersiz ki yaptığımız projelerden bizim yaptığımız işleri kendileri yapacağız diye vaatte bulunuyorlar. Bu projeler yapılmış bitmiş ve hizmete devam ediyor. Soğuk süt zinciri, hayvancılık, tarım, turizm ve madencilik gibi alanlarda bizim çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“Yaparsa yine AK Parti yapar, Cumhurbaşkanımıza güvenin”

İldeki şehirleşme ve kentsel dönüşümün hızla devam ettiğini kaydeden Sekmen, “Yakın gelecekte İspir ve Tortum'da büyük bir maden işletmeciliğini devreye sokuyoruz. Bin kişi İspir'de ve bin kişi de Tortum'da istihdam oluşturacağız. Kamyonlar Tortum'da çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. İlimizdeki şehirleşme ve kentsel dönüşüm, eğitim, sağlık çok iyi durumda çalışmaya devam ediyor. Halkımızın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine güvenmesini istiyoruz, ‘Yaparsa yine AK Parti yapar' sloganıyla yolumuza devam edeceğiz. Halkımızın bunu bilmesini istiyorum” açıklamalarında bulundu.

“Su ve ulaşım fiyatlarını ucuzlatacağız dediler, anormal şekilde zam yaptılar”

2019 yerel seçimlerinde bazı parti başkanlarının bulundukları vaatleri yerine getirmediklerini, aksine tam tersini yaptıklarını da belirten Sekmen, “Diğer siyasilerin hepsini görüyoruz. 2019 yılında yerel yönetimlerde belirli değişiklikler oldu. Fakat bu değişiklikler olurken vatandaşımıza yapılan vaatler oldu. Su fiyatlarını ucuzlatacağız, ulaşım fiyatlarını düşüreceğiz, burslar vereceğiz ve daha çok hizmet edeceğiz şeklinde vaatlerde bulundular. Şu anda gelinen bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin gibi illerde bırakın suyu ucuzlatmayı, fiyatlarını artırdılar. Ulaşımı ucuzlatmadılar, anormal bir şekilde zam yaptılar. Bizim su fiyatlarımız ortada, onlar bizim su fiyatlarımızın 5 katına çıktılar” dedi.

“Anlıyoruz ki bunlar icraat yapmıyorlar, bunlar sadece laf söylüyorlar”

Vaatlerde bulunup yapmayan bazı parti liderlerinin icraat yapmadıklarını, sadece laf söylediklerini de ifade eden Başkan Sekmen, “Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 1 metreküpü 3 sene önce onlarla başa başken, bugün gelinen noktada Erzurum suyu 5 liraysa İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'de su 30 lira şeklindedir. Ne değişti de bu fiyatlar arttı. Anlıyoruz ki bunlar icraat yapmıyorlar, bunlar sadece laf söylüyorlar. Lafla da bu işlerin yürümediğini vatandaşlarımız görüyorlar. Bu nedenle yine yaparsa AK Parti yapacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye büyük özen göstereceğiz. Ben dahil olmak üzere tüm ekibim Erzurumluların emrinde olacak. Cumhurbaşkanımızın yanında ve arkasında var gücümüzle çalışacağımızı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.